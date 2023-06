Alles in Butter - wie mit dieser Butterpackung auf dem Frühstückstisch. Foto: www.imago-images.de/Winfried Rothermel up-down up-down Sprachkolumne „Der Wortklauber“ Alles in Butter: Warum sagen wir das, wenn wir erleichtert sind? Eine Kolumne von Dr. Stefan Lüddemann | 02.06.2023, 06:00 Uhr

Alles in Butter: Das sagen wir, wenn alles heile, alles in Ordnung ist. Aber was hat das mit Butter zu tun? Die Aufklärung überrascht - und erklärt den Ausdruck der Erleichterung.