Hamburg. Rührung um des Effektes wegen ist nicht sein Ding. Im Gegenteil. Wenn Roger Willemsen von seinen Reisen in Afghanistan berichtet, setzt er auf ehrliche Darstellungen. Das hat er bereits 2006 mit seinem Bestseller „Afghanische Reise“ so gehalten. Letztes Wochenende nun stellte er zusammen mit der Schauspielerin Barbara Auer und Nadia Nashir, der Ersten Vorsitzenden des „ A fghanischen Frauenvereins “ aus Osnabrück, sein neuestes Buch in Hamburg vor. Und ohne die Augen vor der Realität zu verschließen, stellt „Es war einmal oder nicht“ statt der ewig gleichen Nachrichtenbilder von Frauen in Burka und bärtigen Taliban ein differenzierteres Bild Afghanistans dar. Im Mittelpunkt dabei: Zeichnungen von Kindern.

Detailgenaue Bluttaten

Krieg, Terror und Gefahr durch Minen – auch davon berichten die Bilder, klar. Erschreckend dabei, wie sehr da manche Darstellungen von Gewehren einer Abbildung in einem Waffenkatalog gleichen, oder wie detailgenau Bluttaten abgebildet werden.

Dennoch bietet die Realität in Afghanistan auch andere Seiten. Brunnen werden gebohrt. Schulen entstehen. Womit sich hehre Ideale verbinden. Denn fragt man nach den Berufswünschen der Jungen und Mädchen, so möchten sie meist Lehrer, Architekt oder Arzt werden. Der Wissenshunger in dem Land ist enorm, wie Roger Willemsen, Schirmherr des Afghanischen Frauenvereins, auf seiner letzten Reise in das Land 2012 erneut feststellen konnte.

Alltag in Afghanistan heißt dabei also auch: unbeschwerte Pausenspiele, Fußball spielende Jungs und Schwimmstunden in einem Teich. Oder Blumen pflückenden Mädchen in einer grünen Steppenlandschaft. Oft sind es den täglichen Pflichten wie dem Hüten des Viehs oder Hausarbeiten abgerungene Freiheiten.

4000 Jahre alte Kultur

Und während Barbara Auer aus den Briefen der Kinder las und Bilder von afghanischen Kindern, die mal keck, mal schüchtern in die Kamera blicken, auf die Leinwand eines Programmkinos projiziert wurden, lauschte das Publikum im voll besetzten Saal gespannt Roger Willemsens Betrachtungen, der seinen eloquenten Redefluss immer wieder mit Anekdoten würzte. Etwa mit der Aussage eines afghanischen Jungen: „Die Amerikaner haben seit 120 Jahren Elektrizität. Wir haben seit 4000 Jahre eine Kultur.“ Wie sehr das Projekt für Roger Willemsen zur Herzensangelegenheit geworden ist, zeigt sich übrigens auch daran, dass der komplette Erlös des Buches den Kindern in Afghanistan zukommt.

Ein spannendes Buch über ein spannendes Land, das anders als viele Nachrichten mal einen Blick nicht auf, sondern aus Afghanistan bietet.