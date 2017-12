Wasserschaden Berlins Deutsche Oper öffnet Donnerstag wieder

Berlin. Eine defekte Sprinkleranlage hat der Deutschen Oper in Berlin schwer zugesetzt. Jetzt kann der Betrieb wieder aufgenommen werden, auch wenn noch längst nicht alles wieder funktioniert.

Die Deutsche Oper in Berlin kann nach einem schweren Wasserschaden am Donnerstag wieder öffnen. Damit können die geplanten Aufführungen am Donnerstag und Freitag sowie zum Jahreswechsel stattfinden - wenngleich halbszenisch, also mit technischen Einschränkungen wie etwa improvisiertem Bühnenlicht und nur einem Teil der Bühnenelemente.

Nach intensivem Trocknen in den drei Tagen seit der Überflutung lasse sich der sogenannte Eiserne Vorhang, der Bühne und Zuschauerraum trennt, wieder heben, teilte die Oper am Mittwochnachmittag mit.

Eine defekte Sprinkleranlage hatte an Heiligabend die Bühne des Hauses unter Wasser gesetzt. Die nach Angaben der Oper enorme Menge an Wasser führte zu Beeinträchtigungen an der Beleuchtungstechnik sowie der Kommunikations- und Datentechnik.

Anzeige Anzeige

Bisher hatte die Oper von Tag zu Tag entschieden und zuletzt die Oper „Die Zauberflöte“ für Mittwoch abgesagt. Der Vorverkauf der Karten, der vorübergehend gestoppt wurde, läuft nun wieder an.