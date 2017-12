Spitzenreiter „Star Wars“ dominiert nordamerikanische Kinocharts

Captain Phasma wird von Gwendoline Christie („Game of Thrones“) gespielt. Foto: Lucasfilm/Disney

New York. In den USA und Kanada feiern Millionen intergalaktische Weihnachten: Auch an seinem zweiten Wochenende bleibt der neue „Star Wars“-Teil ein Kassenschlager. „Downsizing“ mit Matt Damon enttäuscht dagegen - vielleicht auch wegen Damons Kommentaren zu sexuellen Übergriffen.