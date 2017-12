Rolle wandelt sich Hat der despotische Dirigent ausgedient?

Der britische Dirigent Sir Colin Davis glaubt, dass das Zeitalter der Despoten am Dirigentenpult vorbei ist. Foto: Esteban Cobo/dpa

Berlin. Die Bescheidenheit gehört inzwischen zum guten Ton. Wenn Dirigenten nach vollbrachter Arbeit heute den Applaus in Empfang nehmen, steigen sie meist schnell vom Podium herab und reihen sich in das Orchester ein. Der Maestro auf Augenhöhe mit seinen Musikern. Das war nicht immer so. Noch lange nach der Aufklärung verstanden sich Dirigenten als höherstehende Wesen und Sachwalter der Musen - nicht immer mit den besten Manieren. Dass es in Proben oder anderswo zu mehr oder weniger kleinen Tobsuchtsanfällen am Pult kam, wissen viele Musiker zu berichten.