Moderne Dirigenten: Mehr Philipp Lahm wagen!

Osnabrück. Macht wird nicht mehr als natürliches Attribut verstanden, über das jemand Kraft eines bestimmten Amtes verfügt. An die Führungsqualitäten von Dirigenten werden daher hohe Ansprüche gestellt. Ein Kommentar.

Das Bild des Dirigenten ist sinnbildlich für Macht. Da ist ein frackbehangener Mann, der dem Publikum seinen Rücken zuwendet, den Taktstock schwingt und mit impulsiven Gesten das musizierende Kollektiv vor seinen Augen auf Linie bringt. Besser kann man das Konzept von Macht kaum illustrieren. Der Dirigent als Führungsfigur, an dieser Rolle wird sich kaum etwas ändern.

Was sich wandelt, ist die Grundlage seiner Autorität. Es wiederholt sich damit in gewisser Hinsicht, was in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft längst stattgefunden hat: Macht wird nicht mehr als natürliches Attribut verstanden, über das jemand Kraft eines bestimmten Amtes verfügt. Bestenfalls ist sie Konsequenz von Kompetenz und Führungsfähigkeit, woraus allgemeine Akzeptanz erwächst. Fehlen diese Eigenschaften, bröckelt der Rückhalt in der Machtbasis.

Durch Druck und Despotie lässt diese sich heute freilich kaum noch auffangen; dafür sind Orchestermusiker längst zu selbstbewusst. Für die Dirigenten kann das nur heißen: weniger Horst Seehofer, mehr Philipp Lahm wagen.