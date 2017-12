Akustischer Trip nach Schweden Mit Miss Li im Silicon Valley der Popmusik

Osnabrück. Was für den Computer-Nerd Silicon Valley ist, ist für den Popfan Schweden: Ein Gravitationszentrum, in dem alles zusammenläuft, von dem alles ausgeht.

Es wäre übertrieben zu behaupten, Apple hätte Miss Li zum Durchbruch verholfen. Aber einen Popularitätssprung dürfte ihr der Konzern aus Cupertino schon beschert haben, indem er den iPod Nano der vierten Generation mit ihrem Song „Bourgeois Shangri-La“ beworben hat. Die heitere Weltflucht-Vision vom 2009-er Album „Dancing The Whole Way Home“ der schwedischen Sängerin erschien den Werbestrategen offenbar genau das richtige Medium, um die fröhliche Botschaft der tragbaren Musikbox akustisch zu transportieren. Weiterlesen: Der coole Pop aus Skandinavien

Populärer Geheimtipp

Einen internationalen Namen hatte Miss Li sich damals längst schon gemacht. Sie war durch Europa getourt, durch Russland, die Vereinigten Staaten und durch Schweden sowieso. „Die ist eine echte Diva“, raunte damals ein Konzertveranstalter. Aber trotz aller Popularität ist sie Geheimtipp und damit erschwinglich genug für kleine Indie-Clubs.

Tatsächlich begegnet man der Sängerin und Komponistin mit dem bürgerlichen Namen Linda Carlsson unweigerlich, wenn man sich mit der Musik Schwedens beschäftigt. Eine höchst angenehme Bekanntschaft macht man da, denn die 1982 geborene Musikerin mischt mit leichter Hand alles von Country bis Jazz und setzt dem Mix ihre eigene, jungmädchenhafte Stimme und Lebendigkeit hinzu. „My Heart Goes Boom“ (2012) ist ein aufgekratzter Countrysong mit Indie-Anklängen. „You Could Have It (So Much Better Without Me)“ (2011): Bluesrock mit Beat-Einflüssen. „Gotta Leave My Troubles Behind“ (2007) und ihr vielleicht größter Hit „Oh Boy“ (2006): Oldtime Jazz legt hier die Basis für die heitere Stimmung. Schließlich „Forever Drunk“ (2011): Ein Country-Blues mit jede Menge Twäng, genau richtig, um bei ein paar Bier abzuhängen. Wohl deshalb hat Miss Li genau diesen Song bei „Inas Nacht“, gesungen. wo sie im November 2011 zu Gast war.

Nun hat Miss Li im November ihr neues Album „A Woman’s Guide To Survival“ herausgebracht – und damit keine Metamorphose vollzogen, sondern einen harten Schnitt gemacht. Zusammen mit ihrem Lebens- und Musikpartner Sonny Gustafsson hatte sie zuvor in Los Angeles mit Rihanna zusammengearbeitet – eine Kooperation, die offenbar von gegenseitigem Geben und Nehmen geprägt ist. Bisher hatte Miss Lis Musik nach gemütlich abgeschrabbelter Kneipe mit Interieur vom Flohmarkt geklungen, und dazu ließ sich wunderbar eine gewisse, na ja: schwedische Gelassenheit und Lebensfreude assoziieren. Mit dem neuen Album begibt sich Miss Li nun in die Glitzerwelt des internationalen Pop. Dafür hat sie, passend zum Albumtitel, eine kämpferische Komponente hinzugewonnen. Für schrille Töne ist sie allemal gut – und als Beleg für die Strahlkraft der schwedischen Popmusik taugt das Album allemal. Übrigens hat auch Lena Meyer-Landrut vom Team Miss Li-Sonny Gustafsson profitiert: Die beiden wirkten als Koautoren beim Album „Stardust“ mit. Und das erfolgreich: Für das Album erhielt Lena 2012 eine Goldene Schallplatte. Lang ist‘s her.

Fabelhafte Live-Band: Mando Diao

Auf jeden Fall zeigt der Erfolg einmal mehr, wie international der Pop aus Skandinavien im Allgemeinen und aus Schweden im Speziellen ist. Eine absolute internationale Größe ist zum Beispiel die Band Mando Diao, die zufällig aus der gleichen Industriestadt Borlänge stammt wie Miss Li. Ob diese Band deshalb ebenfalls ein bisschen retro klingt? Egal. In den früheren Jahren hat die Band reinrassigen Alternativ Rock gespielt. Mit hohem Tempo, jaulenden Gitarren-Soli und dem rauen Gesang des aktuellen Frontmans Björn Dixgård erinnert sie mitlerweile aber verblüffend an den Rock ‚n‘ Roll der Sechziger und Siebziger. Doch egal ob Alternativ oder Retro: Mando Diao verfügt über einzigartige Live-Qualitäten, wie die Band bei Rock am Ring, beim MTV Campus Invasion und dieses Jahr wieder einmal beim Hurricane-Festival bewiesen hat. Weiterlesen: Mando Diao kommt in die Emslandarena

Auch andere Indie-Bands aus Schweden haben ihren festen Platz im Line-Up der großen Festivals, etwa die Shout out Louds. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe von Bands, die eher noch den Status des Geheimtipps genießen. So tummeln sich im weiten Feld des Indie-Rock Bands wie Caesars, die ebenfalls einen ausgeprägten Hang zu den Sechziger-Wurzeln von Pop und Rock pflegen, oder Karl Rasmus Kellerman, der unter dem griffigeren Namen Tiger Lou eingängigen Indie-Pop spielt und singt. Und natürlich lohnt der Blick über die Grenze nach Norwegen: Von dort macht seit letztem Jahr der gerade einmal 21-Jährige Sänger DePresno von sich reden, weil er das Leid der Welt so wunderbar in seiner Stimme beklagt und im nächsten Moment Whisky-verhangenen zugibt, dass zumindest ein Teil des Leids hausgemacht ist.

Damit sind wir in den melancholischen Winkeln der Seele angekommen. Zusammen mit der Sängerin Alice Borman aus Malmö und deren minimalistischen und somnambulen Songs da zu grübeln, ist ein wunderbar melancholisches Vergnügen. Auch Sol Heilo begibt sich mit, Solo oder in Begleitung, aber mit ausgeprägt akustischer Note, in diese traurig-schönen Abteilungen der Seele. Wem mehr nach Mittsommernacht und der lustigen Seite der skandinavischen Musik ist, der kann sich an an die früheren Band von Sol Heilo halten: an Katzenjammer und deren elektrisierenden Gute-Laune-Mix aus Polka, Folk und Rock ‘n‘ Roll.