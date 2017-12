Kinobesprechung „Pitch Perfect 3“: Langeweile mit tollem Gesang

Osnabrück. Die „Barden Bellas“ waren A-Capella-Weltmeisterinnen. Jetzt gehen Beca, Fat Amy auf Tournee durch Europa. Dort stoßen die Sängerinnen auf harte Konkurrenz in der dritten musikalischen Komödie um die Mädels-Truppe.

A-Capella-Musik ist schön anzuhören und macht Laune. Das ist der Pluspunkt an dieser dritten Folge über die „Bellas“. Nach dem Ende der Schulzeit läuft es nicht gut im Erwachsenenleben. Deshalb folgt die weibliche A-Capella-Gruppe dem Vorschlag Aubreys (Anna Camp), eine Tournee durch europäische US-Militärstützpunkte zu machen. Also heißt es „Hallo Südeuropa“! Die wiedervereinte Truppe stößt dort auf eine chaotische Countryband, ein schwarzes Rapper-Duo und die „Evermoist“, eine rockende Girlsband, mit der Zickenkrieg vorprogrammiert ist. Beca (Anna Kendrick) erhält während der Tour ein Angebot als Solo-Sängerin, was sie in Gewissenskonflikt bringt. Die im ersten Filmteil reichlich Obszönes von sich gebende Fat Amy (Rebel Wilson) wird von ihrem Vater (John Lithgow) gestalkt, der sie braucht, um an viel Geld zu kommen. Während die Mädchen sich in einige Jungs der Tournee verlieben, entführt sie der Vater. Da muss Amy vollen Körpereinsatz zeigen, um sie wieder zu befreien.

Da fragt man sich, was in der Musical-Komödie diese unausgegorene Mischung aus Militärklamotte und hanebüchener Krimigeschichte zu suchen hat. Die locker dargebotene Solidarität unter den acht sozial und nach Hautfarbe so schön gemischten Repräsentantinnen ihrer Gesellschaft reichte der Drehbuchautorin Kay Cannon diesmal wohl nicht. Die Inszenierung mit wahlweise aufgereihten Gangstern und Polizisten ist schlichtweg langweilig anzusehen. Nur die Power der Gesangsnummern wie z.B. George Michaels „Freedom“ überzeugt.