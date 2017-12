50 Jahre NOZ – 50 Jahre Zeitgeschehen 2017: Joachim Gauck wird mit Zapfenstreich aus Amt verabschiedet

Osnabrück. Zum 50-jährigen Bestehen der Neuen Osnabrücker Zeitung laden wir die Leserinnen und Leser der Neuen OZ und ihrer Regionalausgaben auf eine Zeitreise ein. Lesen Sie heute, was 2017 die Leser der Neuen OZ und die Welt bewegt hat: Ein Jahr im Schnelldurchlauf.

Januar

Der Portugiese António Guterres übernimmt als Nachfolger Ban Ki-moons das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. – Bei einem Anschlag auf den Nachtclub Reina in Istanbul werden mindestens 39 Menschen getötet und über 70 weitere verletzt. – Der Parteivorstand der SPD nominiert den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2017.

Februar

Bei einem Massenansturm auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelingt es etwa 500 afrikanischen Flüchtlingen, den sechs Meter hohen Grenzzaun der EU-Außengrenze zu überwinden. Rund 18 Menschen verletzen sich.

März

Bundespräsident Joachim Gauck wird nach fünfjähriger Amtszeit mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Einer seiner drei Musikwünsche ist das von Martin Luther verfasste Lied Ein feste Burg ist unser Gott.

April

Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung 2017 im Erholungspark Marzahn in Berlin. – Die französische Arzneimittelbehörde ANSM gibt bekannt, dass nach einer ersten Schätzung bis zu 4.100 Kinder in Frankreich wegen des Antiepileptikums Valproat des Herstellers Sanofi mit schweren Missbildungen auf die Welt gekommen sind.

Mai

Medien berichten über einen Einsatz der türkischen Antiterroreinheit am 30. April 2017 im Stadtteil Kartal zur Verhaftung der Übersetzerin und deutschen Staatsangehörigen Mesale Tolu.

Juni

Greenpeace Niederlande veröffentlicht 205 Seiten aus den geheimen Verhandlungstexten zum geplanten EU-Japan-Freihandelsabkommen (JEFTA) und kritisiert, dass Umwelt- und Klimaschutz sowie Arbeitsstandards zugunsten des Investitionsschutzes und der Sonderklagerechte für ausländische Investoren noch problematischer ausfällt im Vergleich zu CETA und TTIP.

Juli

Das Berliner Landgericht verurteilt einen als „U-Bahn-Treter“ bekannt gewordenen Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten. Der 28-Jährige trat im Oktober 2016 eine Studentin im U-Bahnhof Hermannstraße ohne Anlass eine Treppe hinunter.

August

Am Rande eines Aufmarsches rechtsextremer Gruppierungen in Charlottesville fährt ein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten, wodurch ein Mensch getötet wird und 19 verletzt werden. – Der Bundesgerichtshof stellt fest, dass Großeltern kein pauschales Recht auf den Umgang mit ihren Enkelkindern haben. Im konkreten Fall warfen die Großeltern den Eltern seelische Misshandlung der Enkelkinder vor, die Eltern untersagten deshalb jeglichen Kontakt.

September

Gegen den AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland leitet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren zur Prüfung möglicher Volksverhetzung in seiner Aussage gegen die SPD-Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz ein, in welcher er meinte, man solle sie „in Anatolien entsorgen“.

Oktober

Die USA und ihr folgend Israel kündigen an, mit Ende des Jahres 2018 die UNESCO zu verlassen. – Die Fluggesellschaft Lufthansa kauft für etwa 210 Millionen Euro einen Großteil der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin.

November

In der kleinen texanischen Gemeinde Sutherland Springs erschießt ein 26-jähriger Mann bei einem Massaker mindestens 26 Menschen.Eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten hat einer Verlängerung der Zulassung des Herbizides Glyphosat um weitere fünf Jahre zugestimmt.

Dezember

Der geplante Verkauf des amerikanischen Medienunternehmens 21st Century Fox, mit Ausnahme der Nachrichten- und einiger nationaler Sportkanäle, an die Walt Disney Company wird offiziell bekanntgegeben.