Black Panther, Ocean‘s 8, The Room Demnächst in Ihrem Kino: das Filmjahr 2018

Berlin. Daniel Day-Lewis ist zum letzten Mal zu sehen, Kevin Spacey bleibt unsichtbar – weil er nach Missbrauchsvorwürfen aus seinem Film getilgt wurde. Marvel schickt einen schwarzen Superhelden in die Schlacht und James Franco feiert den schlimmsten Film aller Zeiten. Was bringt das Kinojahr 2018?

Schwarzer Superheld: Im vergangenen Jahr wurde die DC-Comic-Verfilmung „Wonder Woman“ zum Überraschungserfolg : Die Hauptfigur war eine Frau, die Regisseurin auch. Das Ergebnis war die erfolgreichste Neueinführung eines Kino-Superhelden aller Zeiten. Die Marvel Studios schicken mit dem „Black Panther“ (15. Februar) jetzt zum ersten Mal einen schwarzen Kämpfer in ein Solo-Abenteuer. Nicht nur der Star Chadwick Boseman ist dunkelhäutig, sondern auch der Regisseur: Ryan Coogler hat bislang keine Blockbuster-Erfahrung, dafür aber Verdienste beim Thema Black History: Vor seiner Rocky-Fortsetzung „Creed“ (2015) debütierte Coogler mit „Fruitival Station“ (2013). Der Film rekonstruierte nach einem realen Fall die letzten 24 Stunden eines Afroamerikaners, der von Polizisten erschossen wurde.

Deutsche Oscar-Hoffnung: Fatih Akins „Aus dem Nichts“ ist schon angelaufen. Bislang ist der NSU-Thriller mit acht weiteren Filmen in der Warteschleife für den Auslandsoscar. Ob er zu den fünf Nominierten gehören wird, entscheidet sich am 23. Januar. Falls ja, dann könnte der Film mit Diane Kruger am 4. März der vierte deutsche Oscar-Sieger werden – nach „Die Blechtrommel“ (1979), „Nirgendwo in Afrika“ (2001) und „Das Leben der Anderen“ (2006). (Wie gut sind die Oscar-Chancen für „Aus dem Nichts“? Zur Analyse)

Ausgelöschter Superstar: Ridley Scotts „Alles Geld der Welt“ (15. Februar) handelt vom Öl-Milliardär Getty, der sich 1973 weigerte, Lösegeld für einen entführten Enkel zu zahlen. Die Rolle Gettys hatte Kevin Spacey übernommen. Als Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut wurden, schmiss Scott den Star nachträglich aus seinem schon fertigen Film – und drehte alle Szenen Spaceys mit Christopher Plummer neu. (Mehr Hintergründe zur Umbesetzung von Kevin Spacey)

Geliebter Schrottfilm: „The Room“ hatte schon vor 14 Jahren Premiere, lief nicht länger als zwei Wochen in einem einzigen Kino – und auch das nur, weil der Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller Tommy Wiseau den Betreiber dafür bezahlte. Seit diesem Debakel hat das Werk sich einen Ruf als schlechtester Film aller Zeiten erworben – und ist zum Kultfilm aufgestiegen. Im Frühjahr dürften die DVD-Verkäufe noch einmal rasant ansteigen, wenn „The Disaster Artist“ (1. Februar) anläuft. James Franco erzählt in der biografischen Komödie die haarsträubende Entstehungsgeschichte von „The Room“.

Zum letzten Mal Daniel Day-Lewis: Im Sommer gab der dreifache Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis bekannt, dass er nicht mehr als Schauspieler arbeiten will. Seine Abschiedsvorstellung wird „Der seidene Faden“ (1. Februar). Die Lebensgeschichte von Reynolds Woodcock führt in die Londoner Modewelt der 50er Jahren. Regie führte Paul Thomas Anderson, für dessen „There Will Be Blood“ (2007) Day-Lewis seinen zweiten Oscar bekam. Mit drei Academy Awards als bester Hauptdarsteller ist er Rekordhalter unter den Männern. Wenn für „Der seidene Faden“ noch Oscar dazukommt, zieht er mit Katherine Hepburn gleich, die vier beste Hauptrollen spielte. Für den Golden Globe ist Day-Lewis immerhin schon nominiert.

Weibliche Fortsetzung: Nachdem „Ghostbusters 2“ (2016) mitsamt seinem Frauencast gefloppt ist, herrschte in Hollywood Angst vor weiblichen Fortsetzungen. Jetzt scheint sie überwunden: Mit „Ocean‘s 8“ (21. Juni) setzt Steven Soderbergh seine Gauner-Trilogie um Danny Ocean fort. Sandra Bullock geht dabei als Dannys Schwester Debbie auf Raubzug; Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna und Helena Bonham-Carter machen auch mit. Soderbergh, der vor ein paar Jahren auch schon den Rückzug aus dem Filmgeschäft verkündet hatte, beschränkt sich auf das Produzieren; Regie führt Gary Ross („Tribute von Panem“). Zusammen haben die bisherigen drei Filme „Ocean‘s Eleven“ (2001), „Ocean‘s 12“ (2004) und „Ocean‘s 13“ (2007) über einen Milliarde Dollar eingespielt.

Die neue Lara Croft: Die ersten beiden „Tomb Raider“-Filme (2001/03) etablierten das Computerspiel als Stofflieferant des Kinos. Die Hauptrolle der Lara Croft machte Angelina Jolie zur Blockbuster-Ikone¨– und brachte der Oscar-Preisträgerin zwei Nominierungen für die Goldene Himbeere als schlechteste Darstellerin ein. In der Neuauflage übernimmt Alicia Vikander den Part der Action-Heroine. Die 29-jährige Schwedin ist mit Filmen wie „The Danish Girl“ (2015) und „Tulpenfieber“ (2017) zum Star geworden und seit einigen Monaten mit ihrem Kollegen Michael Fassbender verheiratet. (15. März)