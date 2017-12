Die Kulturredaktion empfiehlt Pohlmann, Don Carlos, Weltallimpressionen: Fünf Kulturtipps fürs Wochenende

Osnabrück. Zu Weihnachten mal einen Blick in die Sterne wagen? Oder lieber Artistisches im Weihnachtscircus bestaunen? Die Kulturredaktion der NOZ hat sich die Veranstaltungen des Festwochenendes angeschaut. Hier sind fünf Empfehlungen.

Don Carlos in Münster

Ein König heiratet aus Staatsräson die Verlobte seines Sohnes und versucht, mit rigider Machtpolitik den Katholizismus zu bewahren: Die Protestanten landen auf dem Scheiterhaufen. Zuletzt geht Philipp II, geplagt von den Dämonen seiner Familie als vereinsamter Despot tragisch vor die Hände. Das Theater Münster zeigt Schillers großes Drama der Aufklärung in der Opernfassung Giuseppe Verdis. Aufführungen gibt es am Freitag, 22. Dezember und am Montag, 25. Dezember jeweils um 19.30 Uhr. Und Karten gibt es hier.

Pohlmann in Oldenburg

Ingo Pohlmann macht unter dem Künstlernamen Pohlmann Gitarrenmusik. Das klingt ziemlich bodenständig und ist es wohl auch. Bereits zum vierten Mal tourt Pohlmann derzeit angereichert mit Schlagzeug und Cello durch die Republik. Pohlmanns Texte gelten als vielschichtig, widmen sich den poetischen Momenten des Alltages genauso wie den philosophischen Fragen des Lebens. Am Freitag, 22. Dezember um 20 Uhr tritt das Trio in der Kulturetage in Oldenburg auf, Karten gibt es hier.

Peter Pan in Bremen

Die Geschichte um den Jungen, der nicht erwachsen werden möchte, bewegt bis heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Das Musicaltheater Bremen zeigt den Stoff in einer Musicalfassung. Verantwortet vom Produktionsteam Theater Lichtermeer, nimmt das Ensemble Jung und Alt mit auf eine fulminante wie humorvolle Reise nach Nimmerland. Das Abenteuer für die ganze Familie wird am Samstag, 23. Dezember, um 11 Uhr aufgeführt, es gibt nicht mehr allzu viele Karten. Gebucht werden können diese hier.

Weihnachtscirkus in Hannover

Zum Fest Akrobatisches und Artistisches gefällig? Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gibt es in diesem Jahr in Hannover erneut einen Weihnachtscircus. Im beheizten Zelt auf dem Schützenplatz öffnet sich die Manege für internationale Top-Artisten, die mit ihren Auftritten und Leisungen Ausrufezeichen setzen. Neben fulminanten Tanzeinlagen, halsbrecherischen Drahtseilakts und adrenalingeladenen Motorradshows sorgt Marc Terenzi für musikalische Akzente. Aufführungen gibt es, außer an Heiligabend, jeweils täglich um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr. Karten gibt es hier.

Auf Tuchfühlung mit den Sternen in Bochum

Beeindruckende Einblicke ins Weltall bietet das Zeiss Planetarium Bochum am Wochenende. Verschiedene Shows und Vorführungen zeigen den Sternenhimmel in für Erdlinge kaum gekannter Präzision. Tipp: Die Astronomieshow „Faszinierendes Weltall“, bei der, gestützt auf ein beeindruckens Projektionssystem, eine atemberaubende Reise über die Kanäle des Mars, über Sternenstädte und durch Gasnebel bis an den Rand des Universums führt. Die Vorstellung findet am Dienstag, 26. Dezember um 15 Uhr statt, Karten und Hinweise auf andere Programmangebote gibt es hier.