Highlights in den Museen Ausstellungsjahr 2018: Von Rubens bis zu den Mumien

Osnabrück. Documenta und Skulptur Projekte sind vorüber. Dennoch hält das Ausstellungsjahr 2018 viele Highlights bereit - von Rubens über Wiener Moderne bis zur Liebe von Love bis Tinder.

Ende einer Epoche: 2018 jährt sich nicht nur das Ende des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal. 1918 ging nicht nur die Habsburger Doppelmonarchie mit dem Ende des verlorenen Krieges unter, 1918 starben auch gleich vier wichtige Exponenten der Kunst, die Wien zur Hauptstadt des Fin de Siècle gemacht hatten. Die Maler Egon Schiele und Gustav Klimt starben vor einhundert Jahren, ebenso wie die Architekten und Gestalter Koloman Moser und Otto Wagner. Die Wiener Museen feiern diesen vierfachen Jahrestag mit einer Ausstellungsserie, die das Kunstereignis des Jahres werden könnte. So zeigt das Belvedere vom 23. März bis zum 26. August zunächst „Klimt ist nicht das Ende - Aufbruch in Mitteleuropa“ und dann vom 19. Oktober 2018 bis zum 17. Februar 2019 „Egon Schiele - Wege einer Sammlung“. Das Leopold Museum kombiniert vom 23. Februar bis zum 4. November Gemälde und Grafiken von Schiele mit dessen Gedichten sowie Dokumenten, Fotos und Gegenständen aus seinem Leben. Das Wien Museum präsentiert vom 15. März bis zum 7. Oktober eine große Ausstellung zum „Weltstadtarchitekten“ Otto Wagner, während das MAK den Jugendstil-Künstler Koloman Moser vorstellt (20. Dezember 2018 bis 22. April 2019). Hier weiterlesen: Star mit 102 Jahren - Carmen Herrera wird neu entdeckt.

Auftritt eines Superstars: Alte Meister - das klingt nach geruhsamer Museumsroutine. Die Ausstellungswirklichkeit sieht anders aus. Die alten Meister sind gesucht, ihre Präsentationen Highlights für das breite Publikum. 2018 bietet eine große Präsentationen aus diesem Bereich. Das Frankfurter Städel zeigt den Barockstar Peter Paul Rubens in ungewöhnlicher Perspektive. Die Schau „Rubens - Kraft der Verwandlung“ (8. Februar bis zum 21. Mai) präsentiert diesen Kraftkerl unter den Malern als sensiblen Partner im Dialog mit anderen Künstlern, die für Rubens zu großen Vorbildern avancierten. Neben rund 30 Gemälden von Rubens werden auch Werke von Tizian und Tintoretto, von Goltzius, Rottenhammer und Elsheimer zu sehen sein. Ein Gipfeltreffen der Künstler. Hier weiterlesen: Die andere Hälfte der Kunst - wie Frauen den Ausstellungsbetrieb verändern.

In der Zeit der Aufklärung: Neben Rubens wirkt der englische Landschaftsmaler Thomas Gainsborough introvertiert. Seine Porträts von Lords und Ladys sind ebenso bekannt wie seine Landschaftsszenen. Dennoch geben die Bilder dieses Künstlers weiter Rätsel auf. Die Hamburger Kunsthalle zeigt vom 2. März bis zum 27. Mai eine Übersicht über das Werk dieses Malers des 18. Jahrhunderts und feiert damit eine deutsche Premiere. Gainsborough im Überblick - das gab es in Deutschland noch nicht. Das große Epochenpanorama des 18. Jahrhunderts wird vom 30. Oktober 2017 bis zum 24. Februar 2019 in Wuppertal zu sehen sein. Das Von-der-Heydt-Museum entrollt mit „Aufbruch zur Freiheit: Das Zeitalter der Aufklärung“ das große Panorama der Kulturgeschichte Frankreichs im 18. Jahrhundert. Die Ausstellung kombiniert Kunst mit Zeugnissen des höfischen Lebens, um anschaulich zu machen, wie Frankreich die Zerreißprobe zwischen Absolutismus und Aufklärung meisterte und so den Weg zu einer freien und pluralen Gesellschaft wies. Hier weiterlesen: In einer Reihe mit Joseph Beuys - Duisburg zeigt Rebecca Horn.

Leben wie ein Rockstar: Sein Leben glich dem der jung verstorbenen Rockstars: Als Jean-Michel Basquiat 1988 im Alter von gerade einmal 28 Jahren an einer Überdosis Heroin starb, hatte er schon eine Kunstkarriere im Überschalltempo hingelegt. Basquiat war ein Mann der Rekorde: Der Jimi Hendrix der bildenden Kunst schaffte den Durchbruch mit Graffitis und kam dennoch mit seinen Werken in die großen Museen, er nahm 1982 als bis dahin jüngster Teilnehmer an der Documenta teil und brachte das Kunststück fertig, als Afroamerikaner in der „weißen“ Kunstwelt zu reüssieren. Auf Basquiats ruppigen Bildern prallen hohe Kunst und Pop aufeinander. Kein Wunder, dass dieser aufregende junge Mann einen Star wie Andy Warhol faszinierte, der mit Basquiat zusammen Bilder malte. Die Frankfurter Schirn zeigt vom 16. Februar bis zum 27. Mai eine große Werkschau zu Basquiat und eröffnet damit die Chance auf eine Wiederbegegnung mit diesem aufregenden Künstler. Hier weiterlesen: Paula Modersohn-Beckers schneller Start in die Moderne - Ausstellung in Worpswede.

Frauen an die Macht: Künstlerinnen haben große Kunst geschaffen. Galeristen und Museumsleuten machten dennoch lange einen Bogen um sie. Das ändert sich gerade. Künstlerinnen der Moderne werden gerade neu entdeckt. 2018 wird endlich Anni Albers an der Reihe sein. Das Werk der bislang meist als Frau des Bauhaus-Meisters Josef Albers wahrgenommenen Künstlerin wird vom 9. Juni bis zum 9. September in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu sehen sein. Die 1994 verstorbene Anni Albers war in der Textilklasse des Bauhauses aktiv, webte Bilder und Wandbehänge. Vor Jahrzehnten wurde das als angeblich typisch weibliche Beschäftigung belächelt. Inzwischen ist das Werk von Anni Albers längst als wichtige künstlerische Position akzeptiert. Das Düsseldorfer Museum kooperiert für die Präsentation mit der Tate Modern in London - auch ein Zeichen gesteigerter Aufmerksamkeit. Hier weiterlesen: Künstlerpaare zwischen Symbiose und Konkurrenz.

Was ist mit der Liebe? Das fragt sich jeder, meistens ein Leben lang. Die Kunsthalle Bremen wird 2018 Antworten geben. „What is love?“ Von Amor bis Tinder“ lautet der Titel der Schau, die vom 7. Juli bis zum 21. Oktober 2018 zu sehen sein wird. Anhand von etwa 40 Werken aus der Sammlung der Kunsthalle Bremen geht die Ausstellung zeitlosen Fragen zu Liebe, Partnerschaft, Erotik, Schönheit und Narzissmus nach. Zu den Werken aus eigenem Bestand kommen Leihgaben zum Thema Online-Dating. Von Amor bis Tinder: Der Ausstellungstitel ist dabei mehr als nur ein Marketingtrick. Die Schau schlägt den weiten Bogen vom Biedermeierbild bis zur Dating-App. Tinder neben Pablo Picasso: Die Mischung verspricht ein spannendes Ausstellungserlebnis. Vielleicht entdeckt hier der eine oder andere Besucher eine bestimmte Liebe erstmals oder wieder - die zur Kunst nämlich.

Die Mumien sind zurück: Zehn Jahre lang waren sie unterwegs. Jetzt sind sie wieder zurück, die Mumien aus dem Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum. „Mumien - Geheimnisse des Lebens“ lautet der Titel der Ausstellung, die vom 16. September 2017 bis zum 31. März 2018 zu sehen sein wird. Bestand der Ausstellung sind Mumien, die 2004 in einem Depot des Museums entdeckt wurden. Die Präsentation mit den Mumien ging auf weltweite Wanderschaft. Nach den Angaben des Museums haben inzwischen drei Millionen Menschen diese Exponate gesehen. 2018 werden sie wieder in Mannheim zu erleben sein. Dazu versprechen die Kuratoren neue, spannende Forschungsergebnisse zu dem Thema. Mumien als Zeugnisse iner einzigartigen Vergangenheit: Das soll in Mannheim zu erleben sein. In einer nie da gewesenen Intensität, wie die Ausstellungsmacher versprechen.