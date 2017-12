Die Kulturredaktion empfiehlt Prodigy, Brecht, Tabaluga: Fünf Kulturtipps fürs Wochenende

Osnabrück. Johann König macht in Bielefeld eine Milchbrötchenrechnung auf, das Theater Münster gibt zum letzten Mal die heilige Johanna von Brecht und in Bochum verzaubert Tabaluga Jung und Alt im Planetarium. Die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung hat sich das Veranstaltungsangebot des Wochenendes angeschaut. Hier sind fünf Empfehlungen.

Johann König in Bielefeld

Ausweislich einer aktuellen Pressemitteilung gilt Johann König als „der einzige glutenfreie Geschmacksverstärker des deutschen Humors“. In seinem Programm widmet sich König den kleineren und größeren Verrücktheiten, die sich um Umwelt und Ernährung ranken, thematisiert vegane Zirkusbesuche genau so wie Kindersklaven in den eigenen vier Wänden. Am Freitag, 8. Dezember, gastiert er ab 20 Uhr in der Rudolf-Oetker Halle in Bielefeld. Karten: Rudolf-Oetker-Halle.

Bremen zeigt Macbeth im stalinistischen Terror

In seiner tragisch-satirischen Oper thematisiert Dmitri Schostakowitsch den Wahnsinn des stalinistischen Terrors. Inmitten der Verbrechen inszeniert er einen Protest im Kleinen: Seine „Lady Macbeth von Mzensk“ beginnt, getrieben aus Sehnsucht und Langeweile, eine leidenschaftliche Affäre mit einem anderen Mann, die in die Katastrophe führt. Grotesk und überspitzt thematisiert das Stück das Aufbegehren gegen soziale Enge und Ausweglosigkeit. Die nächste Aufführung gibt es am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater am Goetheplatz. Karten: Theater Bremen

The Prodigy gastieren in Hannover

20 Millionen verkaufte Alben sprechen für sich: The Prodigy sind längst Superstars, mit ihrem Stilmix aus Techno, Rave, Punk und Drum´n Base gewannen sie seit den frühen 90ern genreübergreifend Millionen von Fans. Zwischenzeitlich von der Bildfläche verschwunden, spielt das britische Trio seit einigen Jahren wieder Konzerte und arbeitet an neuen Veröffentlichungen. Am Sonntag, 10. Dezember, gastieren The Prodigy um 20 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover. Karten: Swiss Life Hall

Tabaluga im Bochumer Planetarium

Mit „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ kommt im Planetarium ein Stück für die ganze Familie zur Aufführung. Der auf das Musical von Peter Maffey zurückgehende Drache und seine große Liebe Lilly sind die zentralen Figuren der Musikshow, in der sich in die Protagonisten dem großen Thema Zeit nähern. Basierend auf Maffeys „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“-Tournee wurde das Programm für das 360-Grad-Rundum-Bildformat im Planetarium neu animiert. Die nächste Aufführung findet am Samstag, 9. Dezember, um 15.30 Uhr im Zeiss Planetarium Bochum statt. Karten: Planetarium Bochum

Brecht-Stück in Münster läuft aus

Zum letzten Mal kommt am Theater Münster die „heilige Johanna der Schlachthöfe“ von Berthold Brecht zur Aufführung. Die junge Johanna, eine Nachfahrin der Jungfrau von Orleans, glaubt an das Gute im Menschen. Als Soldatin der Heilsarmee will sie eigentlich die Welt retten, lässt sich aber vom zynischen Raubtierkapitalisten Pierpont Mauler für dessen Zwecke instrumentalisieren. Der Klassiker beginnt am Samstag, 9. Dezember, im Kleinen Haus des Theaters Münster um 19.30 Uhr. Tickets gibt es hier