Gesamtausgabe aller Schriften MEGA: Das größte Marx-Monument wächst weiter

Berlin. Lesen wir eigentlich den richtigen Marx? Die Marx-Engels-Gesamtausgabe bietet den originalen Text - erstmals, wie die Herausgeber sagen. MEGA ist das größte Marx-Monument.

114 Bände sollen es einmal sein, seit nahezu einem Jahrhundert arbeiten Fachgelehrte an dem Projekt: Die Marx-Engels-Gesamtausgabe wirkt als Mammutprojekt genau so, wie die Abkürzung lautet: MEGA. „Bisher haben wir Karl Marx in unvollständigen Ausgaben gelesen“, bemängelt Gerald Hubmann, Koordinator der Arbeiten an dem Editionsprojekt an der Berlin-brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (bbaw) in Berlin. Nach seinen Worten bietet nur die MEGA Karl Marx so, wie er gelesen werden sollte - nicht als Dogmatiker, sondern als offenen Denker. Das Geheimnis von MEGA: Die Edition publiziert vollständige Texte mit allen Varianten. Jedes Werk besteht aus einem Text- und einem Kommentarband. Einen vollständigeren Marx gibt er nicht.

„Kapital nicht vollendet“

„Kapital nicht vollendet"

Allerdings auch keinen, dessen Lektüre aufwendiger wäre. „Das Kapital ist nicht vollendet", stellt Marx-Experte Hubmann fest und macht damit auch klar, was die Ausgabe bietet. Einen Text als Labyrinth der Fassungen und Varianten, jedenfalls, was die zu Lebzeiten des Denkers unvollendeten Bände zwei und drei des „Kapitals" angeht. „Man suggerierte finale Fassungen, auch dort, wo es sie nicht gab", kritisiert Hubmann dezent andere Editionen. Im Berliner Dietz-Verlag liegt immerhin die Ausgabe Marx-Engels-Werke (MEW) vor, jene Edition, die unter dem Namen „die blauen Bände" weite Verbreitung bei Lesern gefunden hat. Im Dietz-Verlag erschien auch einmal die MEGA, die jetzt vom Berliner Wissenschaftsverlag De Gruyter betreut wird.

Ein Opfer Stalins

Ein Opfer Stalins

Wie sehr Texte, gerade die Texte von Karl Marx umstritten sein können, zeigt die zerklüftete Geschichte der MEGA. Der russische Gelehrte David Borisovic Rjazanov begann schon in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Arbeit an einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels. Sein Editionsvorhaben kollidierte mit den Machthabern der Sowjetunion, die Marx als Beglaubigungsinstanz ihrer politischen Ziele verstehen wollten. Ein differenzierter Blick auf die originalen Texte störte da eher. Rjazanov und weitere Editoren der Ausgabe fielen in den Dreißigern den stalinistischen Säuberungen zum Opfer. Bis 1941 erschienen zwölf Bände dieser Edition.

Neustart nach 1989

Neustart nach 1989

Den Neustart gab es nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990. Seitdem gibt die in Amsterdam beheimatete Marx-Engels-Stiftung (IMES) die zwischenzeitlich fortgeführte Ausgabe heraus. „Wir wollen das Vorhaben in den nächsten 15 Jahren zu Ende führen", versichert Gerald Hubmann und ergänzt: „Das Projekt hat Zeitenwenden überstanden". Wichtige Archivbestände lagern in Amsterdam und Moskau, das Netzwerk der Bearbeiter reicht bis nach Japan. Politisch motivierte Eingriffe in die Textgestalt, wie es sie zu Zeiten der Sowjetunion und der DDR gegeben hat, sind jetzt tabu. „Die Varianten sind ungeheuer wichtig", verweist Hubmann auf Marx als einen Denker in Bewegung. Seinen Angaben nach liegen derzeit 65 MEGA-Bände vor. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx 2018 ediert das Team seine „Deutsche Ideologie" - zum ersten Mal historisch-kritisch. „Das ist unsere Jahresgabe für das Jubiläumsjahr", sagt Gerald Hubmann stolz.