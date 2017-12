Stedman Jones und Jürgen Neffe Zwei neue Biografien - zwei Wege zu Karl Marx

Trier. Wer ist Karl Marx - Kind seiner Zeit oder politischer Prophet? Die neuen Marx-Biografien von Gareth Stedman Jones und Jürgen Neffe schlagen unterschiedliche Deutungen vor.

Von Stefan Lüddemann und Oliver Schmidt

Es gibt zwei Möglichkeiten sich Karl Marx zu nähern. Natürlich lässt er sich als Klassiker lesen, eingebunden in den Kontext seiner Zeit. Oder aber man öffnet neue Interpretationsräume, stellt Person und Werk dem Hier und Jetzt gegenüber. Gareth Stedman Jones bezieht klar Position. Der britische Historiker will das Bild von Karl Marx von seiner politischen Instrumentalisierung im 20. Jahrhundert entrümpeln und den vermeintlichen Urvater des Kommunismus wieder aus dem Kontext seiner eigenen Zeit heraus verstehen. Insofern hat diese, als neues Standradwerk gepriesene Biografie ihre klare These. Das Problem: Stedman Jones macht nichts daraus. So klar er auch seine Kritik gegen die „zunehmende Aufblähung von Marx´ Ruf“ artikuliert, so wenig entdeckt der Autor ihn als eine Figur wieder, die wenig mit ihm zu tun hat, was das 20. Jahrhundert aus ihm gemacht hat. Hier weiterlesen: Mehr als der ewige Revolutionär - 200 Jahre Karl Marx.

Nicht nur der Lebensweg

Dabei steigt der Historiker, der Lehrstühle in London und Cambridge bekleidet, stark ein. Stedman Jones lässt sich von Anfang an nicht auf die Engführung eines isolierten Lebensweges ein. Der Autor entwirft stattdessen ein kolossales Zeitgemälde, das jene Epoche kartiert, aus der Marx kommt. Diese Epoche lodert vor lauter Aufbruchseuphorie. Ob Napoleon als Verbreiter revolutionärer Ideen in ganz Europa, die Freiheitsbestrebungen des deutschen Bürgertums oder die Emanzipation der Juden: Wer die Darstellung von Stedman Jones liest bekommt ein neues Gefühl von der Schubkraft der Umwälzungen, die das Lebensgefühl von Karl Marx bestimmt haben. Schon seine Vorväter sind selbstbewusste Bürger, die ihren eigenen Weg suchen und sich etablieren wollen. Sie zeichnen ein Bewegungsmuster vor, das Marx übernehmen wird.

Anzeige Anzeige

In Richtungskämpfen

Stedman Jones überzeugt da, wo er packend zu beschreiben vermag, wie sich die Genese von Marx´ Denken vollzieht. Im Umkreis der Philosophen der Junghegelianer sucht Marx nach seinem Weg zu einer neuen Analyse der Gesellschaft und Geschichte. Es kostet zermürbende Kontroversen und Richtungskämpfe, um sich zu jenem Gesichtspunkt durchzuringen, der das Denken von Marx bestimmen wird - der Orientierung an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen und ihrer Lebenspraxis. Stedman Jones diskutiert die Werke von Marx als komplexe Reaktionen auf die politischen und ökonomischen Analysen seiner Zeit. Das alles liest sich detailliert und instruktiv. Die Person von Karl Marx gerät darüber allerdings aus dem Blick. Hier weiterlesen: Gibt es eine Playmobilfigur? Was uns zum Marx-Jubiläum erwartet.

Kein großer Erzähler

Wie sieht das konkrete Leben von Marx selbst aus? Davon erfährt der Leser auf rund 700 Seiten Text verblüffend wenig. Stedman Jones mag ein Spezialist der Geistesgeschichte sein, ein begnadeter Erzähler ist er nicht. Und er macht eben nichts aus seinem Projekt, Karl Marx konsequent wieder in sein eigenes Umfeld zu stellen. Wir erleben Karl Marx als Mann, der sich mitten in dem Tumult politischer Kontroversen ein gewaltiges Werk abringt. Als bewegenden Denker, der uns heute Neues zu sagen hat, vermag Stedman Jones ihn aber nicht nahezubringen.

Sponti oder Ökonom?

Jürgen Neffe gelingt dies in seiner Marx-Biografie hingegen beispielhaft. Viele Jahrzehnten war es beliebte intellektuelle Mode, Marx zu halbieren: in den jüngeren, spontihaft anmutenden Junghegelianer und den späten, gut gereiften Ökonomen, der in seinem Werk Wirtschaft, industrielle Revolution und soziale Frage geschickt miteinander zu verknüpfen vermochte. Jürgen Neffe hebt in seiner hochaktuellen Biographie diesen unnatürliche Teilung auf – beinahe möchte man sagen: auf beste dialektische Art und Weise. Was er betont, sind lange Kontinuitätslinien anstelle der Brüche im Denken des Trierers. Dabei ist Neffes Marx ein Getriebener. Einer, der rauschhaft an seinen Thesen feilte und dabei am Schreibtisch den eigenen drohenden finanziellen Zusammenbruch auszublenden vermochte. Vor allem eines ist dem Biographen wichtig: die unselige Verkürzung des Theoretikers Marx als Verursacher späterer totalitärer Systeme möchte er beenden. Hier weiterlesen: Erste Leihgaben für Trierer Marx-Ausstellung angekommen.

Schillernde Theorie

Dieser fahrlässigen politischen Vereinnahmung, von Politikern in Pankow über Jahrzehnte ebenso wie von solchen in Peking betrieben, stellt Neffe das Marxsche Theoriegebäude gegenüber. Auch wenn er deutlich macht, wie sehr sich Marx aus den Schriften früherer Denker geschickt zu bedienen wusste. Dennoch bräuchte es heute, so klingt es in seiner rund 600 Textseiten umfassenden Biographie beinahe trotzig, ein ganzes Institut mit hunderten von Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen, um ein Werk wie das Marxsche hervorzubringen. Dabei gelingt es dem promovierten Naturwissenschaftler Neffe, so schillernde Begriffe wie „Mehrwert“, und „industrielle Reservearmee“ zu erklären, ohne dabei das komplexe Gedankengebäude zu einen ökonomisch und soziologisch eher schmucklosen Flachdachbungalow einzudampfen.

Frische Aktualität

Marx, so schlussfolgert er, hätte sich durch den Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 bestätigt gefühlt. Und es hätte ihn gefreut, sein Denken als Folie für die Deutung gesellschaftlicher und ökonomischer Umbrüche, wie sie nicht zuletzt eine sogenannte Wirtschaft 4.0 mit sich bringen, angewendet zu wissen. Allein Neffes Verweise, unter anderem auf Thomas Pikettys Bestseller „Das Kapital im 21. Jahrhundert“, machen deutlich, wie wenig Marx an Aktualität eingebüßt hat. Es sind solche Überleitungen ins Hier und Jetzt, die diese Interpretation über die bloße historische Einordnung weit herausheben. Neffe bereitet damit einen gangbaren Weg, den streitbaren Ökonomen mit Geburtsjahr 1817 auch im Jahr 2017 zu lesen. Auf diese Weise leistet er viel – vor allem für die noch ausstehende Aussöhnung der Geschichte mit einem ihrer facettenreichsten Interpreten. Hier weiterlesen: Kunst des Kommunismus? Rückblick auf die Kunst der UdSSR.