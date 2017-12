Albumtipp „Out Her Space“: Mix aus Folk, Afrofunk und Rock

Osnabrück. Auf „Out Her Space“, seinem zweiten Album nach dem Durchbruch, gibt sich Countryrocker Karl Blau Afrofunk und Neohippiesoul hin.

Grün hinter den Ohren ist Karl Blau längst nicht mehr. 20 Jahre lang veröffentlichte der US-Amerikaner unbeachtet Alben, bis ihn das renommierte Label Bella Union unter Vertrag nahm. Dort , neben Labelkollegen wie Midlake, John Grant oder Laura Veirs, brachte Blau im vergangenen Jahr sein Durchbruch-Debüt „Introducing Karl Blau“ heraus – darauf präsentierte der Musiker sich noch astrein dem nostalgischen Country verpflichtet. Aber jemand wie Blau hat nicht zwei Dekaden Songwriter-Erfahrung auf dem Buckel, um sich auf ein Genre zu beschränken. Stattdessen bedient sich „Out Her Space“ an allem, was Rauschpotenzial hat: Psychedelischer Folk trifft auf Afrofunk, krautiger Softrock auf SciFi-Jazz – der Albumtitel dürfte nicht von ungefähr an das englische Wort für Weltall angelehnt sein. Blau bewegt sich in einem Kosmos der Soundmöglichkeiten: bekiffte Mariachis, von Schüttelrhythmen eskortiere Fanfaren oder tobende Klavierakkorde, alles geht – und trotzdem gelingt es dieser Platte beim Abheben nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Dass Karl Blau so souverän in der Vergangenheit wildert, dürfte auch an Produzent Matthew E. White liegen, dessen Hippie-Neosoul in den vergangenen Jahren für Aufregung sorgte. Zusammen haben sie ein Album geschaffen, das mit jedem Hören anders klingt, aber immer aufregend und neu.