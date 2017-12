Neuer Roman Grandios: Irene Disches Roman „Schwarz und Weiß“

Osnabrück. Helden und Opfer, Verirrte und Verwirrte in New York sind in Irene Disches grandiosem Roman „Schwarz und Weiß“ zu erleben.

Die USA sind ein Land der Widersprüche, das waren sie schon vor Trump. Doch noch viel mehr sind sie Podium für Helden und Opfer, Verirrte und Verwirrte. Sie alle können dort ihren großen Traum leben – oder eben an ihm scheitern. In Irene Disches grandiosem Roman „Schwarz und Weiß“ haben sie ihren Auftritt.

Was sind Klischees doch für Vereinfacher! Da werden Vlado und seine Frau Bucky in New York zu Stellvertretern der linken Ostküstenintelligenz. Und ihre exaltierte Tochter Lili wäre der Prototyp eines verwöhnten Einzelkinds. Eigentlich müsste ein Roman an solchen Klischee-Bildern zugrunde gehen.

Es sei denn, sie bilden den Auftakt für eine Handlung, in der sich die Figuren entwickeln dürfen – um am Ende als so komplexe Persönlichkeiten aufzutauchen, dass man längst vergessen hat, wie eindimensional sie einem zu Beginn erschienen. Es sind die frühen Siebziger, als Lili Duke mit nach Hause bringt. Und auch dessen Persönlichkeit wirkt anfangs schablonenhaft: Er ist schwarz, ungebildet und aus dem Süden stammend. Doch Duke reüssiert als Weinkenner, und aus der begabten, übergewichtigen Lili erwächst ein Supermodel.

Über dreißig Jahre spannt sich der Erzählbogen. Und wer nach der Lektüre behauptet, er habe sich gelangweilt, lügt oder hat vollkommen anderes erwartet. Denn allein das reichlich ausgestreute Lokalkolorit, das ebenfalls unser Schubladendenken zu bestätigen scheint, lohnt jede Seite. Natürlich tauchen übergewichtige Amerikaner auf, die den ganzen Tag ungesundes Zeug in sich reinschaufeln. Ebenso wie die Farbigen tief im Süden, die untätig abwartend sowohl Moskitos als auch ihre Zeit totschlagen.

Die mittlerweile 65-jährige Dische, auf der anderen Seite des Atlantiks bekannt für ihre scharfzüngigen Texte, schildert all dies gefährlich an der Grenze zur Satire, Ähnlichkeiten zu Gore Vidal oder Tom Wolfe lassen sich nicht leugnen. Am Ende muss diese falsch tönende Liebesgeschichte scheitern, und zwar nicht in einer lautlos vollzogenen Trennung, sondern mit einem knallenden finalen Peitschenhieb.

Dabei macht es die Autorin ihren Lesern nicht schwer, sich auf die richtige Seite zu schlagen: Lili ist eine böse Versuchung, die fröhlich plappernd durch ihr Dasein wandert, ohne Verantwortung zu übernehmen. Als sie aus einer Laune heraus einen Unfall verursacht, der zwei junge Motorradfahrer das Leben kostet, ruft sie seelenruhig die Ambulanz und verschwendet keinen Gedanken mehr an das, was sie gerade zerstört hat. Und Duke? Der bemüht sich, um es nach ganz oben zu schaffen.

Wer sich solche Paarungen in der Literatur anschaut, der weiß, dass sie den Treibstoff für Handlungen liefern, die großartiger kaum sein können. Doch das Scheitern dieser beiden, von Dische leichtfüßig heruntererzählt, enthält so viel Tragisches, dass man es kaum für möglich halten kann. Während die Jahrzehnte davonschweben, bleiben am Ende beide auf der Strecke. Insofern ist dieses Buch vor allem eine Chronik über Menschen, die bei dem Versuch, sich zu retten, ihre ganze Welt zum Einsturz bringen. Was eigentlich braucht es mehr, damit ein Roman große Literatur genannt werden kann?