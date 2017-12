50 Jahre NOZ – 50 Jahre Zeitgeschehen 2014: Ein Deutscher im Weltraum und der ADAC in der Kritik

Osnabrück. Zum 50-jährigen Bestehen der Neuen Osnabrücker Zeitung laden wir die Leserinnen und Leser der Neuen OZ und ihrer Regionalausgaben auf eine Zeitreise ein. Lesen Sie heute, was 2014 die Leser der Neuen OZ und die Welt bewegt hat: Ein Jahr im Schnelldurchlauf.

Januar

Der US-Bundesstaat Colorado hat für Bürger über 21 Jahre den Verkauf von Marihuana offiziell freigegeben. – Die Verlagsgruppe Weltbild stellt Insolvenzantrag, nachdem die Gesellschafter von Weltbild, zwölf katholische Bistümer, der Verband der Diözesen Deutschlands und die Soldatenseelsorge Berlin, nicht mehr bereit sind, weitere Mittel in das Unternehmen zu stecken.

Februar

Das türkische Parlament beschließt, die Zensur im Internet in der Türkei gesetzlich zu verschärfen. Zukünftig können Behörden Internetseiten ohne Gerichtsbeschluss sperren. – Wladimir Putin eröffnet offiziell die XXII. Olympischen Winterspiele in Sotschi. – Die Staatsanwaltschaft Hannover eröffnet ein Ermittlungsverfahren gegen den SPD-Politiker Sebastian Edathy wegen des Verdachtes auf kinderpornografisches Material.

März

Der in die Krise geratene Automobilclub ADAC muss rund 500 Millionen Euro Steuern an den Fiskus nachzahlen.

April

Der Sozialverein „Mütter von Srebrenica“, bestehend aus Hinterbliebenen des Völkermordes von Srebrenica, verklagen vor dem Hohen Rat der Niederlande den niederländischen Staat wegen der Ermordung ihrer Angehörigen im Bosnienkrieg. – Vor dem Landgericht Bayreuth beginnt die Wiederaufnahme des Verfahrens im Fall Peggy Knobloch.

Mai

Der deutsche Geophysiker Alexander Gerst, der russische Kosmonaut Maxim Wiktorowitsch Surajew und der amerikanische Astronaut Reid Wiseman fliegen mit der Sojus TMA-13M-Rakete für die Expedition 40/41 zur ISS.

Juni

Das mit Sonnenenergie angetriebene Ultraleichtflugzeug Solar Impulse 2 startet vom Militärflugplatz Payerne zum Jungfernflug. – Beginn der 20. FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Brasilien mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Kroatien.

Juli

Ukrainische Regierungstruppen erobern Slowjansk zurück. Die Stadt galt als Zentrum prorussischer Proteste und war seit Mitte April unter der Kontrolle von Separatisten.

August

Bei einem israelischen Artillerieangriff werden nach Angaben des Sprechers der palästinensischen Rettungskräfte, Aschraf al-Kudra, mehr als 62 Bewohner getötet und weitere 350 verletzt. Bei den Auseinandersetzungen zwischen den israelischen Verteidigungsstreitkräften und der sunnitisch-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas starben seit dem 8. Juli 2014 bisher über 1500 Palästinenser und 66 Israelis, darunter 63 Soldaten.

September

In einer symbolischen Abstimmung hat der Bundestag dem Vorhaben der Regierung zugestimmt, Waffen an die kurdischen Kämpfer im Nordirak zu liefern. – Apple-Chef Tim Cook stellt die Apple Watch vor. – Der katalanische Ministerpräsident Artur Mas hat per Dekret ein Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens angesetzt, das am 9. November 2014 stattfinden soll. Bereits zuvor hatte die spanische Regierung angekündigt, dass sie das Dekret unverzüglich beim Verfassungsgericht anfechten wird.

Oktober

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien setzt sich Amtsinhaberin Dilma Rousseff mit fast 52 % knapp gegen Herausforderer Aécio Neves durch.

November

13 Jahre nach den Terroranschlägen ziehen erste Mieter in das neue One World Trade Center auf dem Ground Zero ein, das mit 541 Metern Höhe das höchste Gebäude der USA ist.

Dezember

Bei einer Demonstration des Bürgerbündnisses Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) versammeln sich über 15.000 Menschen in Dresden, um auf eine aus ihrer Sicht verfehlte europäische Einwanderungs- und Asylpolitik aufmerksam zu machen.