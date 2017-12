Faszination Heftroman Geisterjäger John Sinclair – der britische Oberinspektor gegen das Böse

Osnabrück. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle: John Sinclair kämpft seit über 40 Jahren gegen das Böse. Erst nur in Heftchen, später auch in Audioformaten. Eine Hommage an den Briten, der eigentlich aus Bergisch-Gladbach stammt.

Über 2500 Teile der fiktionalen Reihe „Geisterjäger John Sinclair“ sind bis dato erschienen, dazu noch über 300 Taschenbücher, diverse Sondereditionen und Wiederauflagen. Zudem erfreuen sich die John Sinclair-Hörspiele schon fast eines ähnlichen Kultstatus wie die Heftchen einst.

Das Pseudonym Jason Dark

Doch zurück zum Anfang und zu Helmut Rellergerd – den man wohl eher unter seinem Autorennamen Jason Dark kennt. Unter diesem Pseudonym erfand der Mann aus Bergisch Gladbach im Jahr 1973 für den Bastei-Verlag die Romanfigur des Geisterjägers John Sinclair für den Gruselheftroman „Die Nacht des Hexers“. Dabei wollte Rellergerd eigentlich nie Horror-Romane schreiben, sondern immer nur Krimis, verriet er einmal in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Doch Verlag und Publikum entschieden anders. Die Figur des blonden Briten, der sich mit Dämonen und diversen Damenbekanntschaften befasste, kam an. So gut, dass sie 1978 mit der Episode „Im Nachtclub der Vampire“ in Serie ging. Die Besonderheit: Fast alle alten und auch ein großer Teil der neuen Geschichten stammen aus der Feder des inzwischen 72-jährigen Rellergerd.

Pro Woche schrieb Rellergerd ein Heft – und um das zu schaffen, hielt er sich an einen strikten Arbeitsplan: 6.30 Uhr aufstehen, ab 7.30 Uhr an die Schreibmaschine – an der er immer noch sitzt –, zwei Stunden Mittagspause und dann noch mal ein bis zwei Stunden weiterschreiben. Er sei eben ein „Autor mit Beamtenmentalität“, sagte er selbst über sich. „Für die hohe Literatur war ich ja gar nicht intelligent genug. Ich wollte immer unterhalten. Dabei fand ich Goethes ,Faust‘ auch spannend, aber Jerry Cotton war einfach leichter zu lesen.“ Seit seinem 70. Geburtstag holte er sich jedoch Co-Autoren ins Boot. Seine Frau bestand darauf.

Anzeige Anzeige

Was macht John Sinclair aus?

John Sinclair ist Oberinspektor beim Scotland Yard und kein Einzelgänger: Er ist also nicht der einsame Wolf, der gegen das Böse kämpft. Begleitet wird er stets von einem Team aus engen Freunden und Mitstreitern wie seiner – mal mehr, mal weniger festen – Freundin Jane Collins, seinem chinesischen Arbeitskollegen Suko oder dem investigativen Reporter Bill Conolly. Sinclair geht im Kampf gegen das Böse auch schon mal eine Kurzzeit-Allianz mit einem Bösewicht ein. Manche seiner Partner und Widerstreiter sterben im Kampf, andere wechseln die Seiten oder auch schon mal die Lebensform und verwandeln sich in Tiere – und einige Hundert Heftchen weiter wieder zurück. In der Sinclair-Welt ist immer was los.

Sicher ist es neben der Fülle an teilweise spleenigen Nebenfiguren auch der menschliche Faktor, der die Fans anzog und immer noch anzieht. Denn Sinclair ist kein Heiliger, wenn er auch immer der Held bleibt: Er hat Zweifel, fürchtet sich, nimmt sich nicht ernst, bekommt Schnupfen und weiß manchmal gar nicht, wofür er eigentlich kämpft. Mittlerweile ist er um die 40 Jahre alt.

Leser-Autor-Bindung

In den ersten Auflagen der Heftchen gab es eine Doppelseite mit Leserbriefen, jeder einzelne wurde brav vom Autor persönlich beantwortet. Auch diese Leser-Autor-Bindung ist sicher für den lang anhaltenden Erfolg der Serie verantwortlich. Bei seinen Besuchen von Buch- und Fantasymessen war sein Stand zumeist umlagert. Wie viele Autogramme er geschrieben hat, weiß er nicht mehr. Im Keller von Rellergerd stapeln sich jedenfalls immer noch mehr als 150000 Leserbriefe, alle fein säuberlich abgeheftet.

Erfolgreiche Hörspiele, schlechte TV-Serie

Erste Versuche, die Abenteuer zu vertonen, gab es bereits in den 1980er-Jahren, der Hochphase der Groschenromane. Über ihre Qualität lässt sich streiten. Erst die Edition 2000 von Lübbe-Audio fand die Zustimmung von den Fans und dem Autor. Das mag auch an den Sprecher liegen, die man fast alle aus der Synchronstimmenszene kennt. Sinclair selbst wird beispielsweise von der aktuellen James-Bond-Stimme gesprochen, Bill Conolly hingegen von Detlef Bierstedt gesprochen, den man unter anderem auch als George Clooney schon vernommen hat.

Gründlich daneben gingjedoch der Abstecher ins TV Anfang der 2000er-Jahre. Fehlbesetzungen, krude Geschichten und sehr billige Kulissen sorgten für Unmut. Und Rellergerd? Der schreibt weiter, wenn auch nicht mehr im Akkord wie früher: „Was soll ich denn sonst machen?“