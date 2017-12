Salman Rushdies neuer Roman „Golden House“: Zeitdiagnose der Ära Trump

Osnabrück. Ist das die literarische Antwort auf Donald Trump? Salman Rushdie porträtiert in seinem Bestseller „Golden House“ den US-Präsidenten – und das Zeitalter der Fake News. Eine treffende Diagnose der Gegenwart.

Sein Name klingt nach Pracht und Untergang: Nero Golden kommt 2008 – in dieses Jahr fallen Barak Obamas Amtsantritt wie die Finanzkrise – nach New York und etabliert sich als Immobilienmogul. Im Golden House residiert er mit seinen Söhnen Petronius, Lucius Apuleius und Dionysus wie ein Herrscher in seiner uneinnehmbaren Festung. Doch dann heiratet der König die Kurtisane. Die junge Russin Vasilia betört Nero als Traumschönheit – und zerstört seinen Nimbus mit der Bosheit einer Hexe. Sie lässt sich von René, dem Nachbarn der Goldens, schwängern und schiebt das Kind dem zeugungsunfähigen Nero unter. Diabolischer geht es kaum. Hier weiterlesen: „Leere Herzen“ - der neue Roman von Juli Zeh.

Zerfallender Männerclan

Salman Rushdies Roman „Golden House“ funktioniert als Familiengeschichte eines zerfallenden Männerclans, als Zeitgeistpanorama einer Gesellschaft in der Spätzeit, als Polemik gegen den als Joker im Roman auftauchenden US-Präsidenten Donald Trump, als Analyse des postfaktischen Zeitalters. Obendrein erzählt Rushdie seine Geschichte auch noch in der Form eines Drehbuches, das der junge René für seinen Streifen über Nero Golden schreibt. Der Roman als Konzert der Stimmen und Perspektiven – genau das ist Salman Rushdies Genre. Hier weiterlesen: Aus dem Nachlass - der Roman „Der Überläufer“ von Siegfried Lenz.

Joker als Trump

Gerade deshalb wäre das Buch auch als bloße Antwort der Intellektuellen auf Donald Trump auch unterschätzt. Sicher, Rushdie brandmarkt die Welt des Jokers als das Reich „radikaler Unwahrheit“, die von „Verlogenheit, Protz, Scheinheiligkeit, Vulgarität, Gewalt“ gekennzeichnet sei. Die Romanfigur wird mit „weißer Haut, grünen Haaren und grell, grell roten Lippen“ wie der böse Joker überzeichnet, der als Gegenspieler Batmans durch das fiktive Gotham City irrlichtert. Rushdie verpackt die Zeitkritik in böse Comicfiguren. Lüge und Manipulation sind ihre wirkungsvollen Waffen. Hier weiterlesen: Der Blechtrommler als junger Mann: Neue Aspekte zu Günter Grass.

Wahrheit der Fiktion

Aber Fake News sind keine Fiktionen. Fake News meinen Falschinformationen. Fiktionen dagegen sind Erfindungen, die gleichwohl einen Wahrheitsanspruch in Anspruch nehmen können. Rushdie erzählt von Lügnern. Er entwirft seinen, sich in viele Nebenwege verfransenden Plot aber vor allem als Symbol des Versuches, früheres Leben abzustreifen und es radikal neu zu beginnen. Nero Golden war unter anderem Namen Mitglied der indischen Mafia. Durch seine Schuld geriet seine Ehefrau im Hotel Taj Mahal mitten in die Attacke fanatisierter Terroristen. Der Mann entwirft sein Leben und das seiner Söhne in New York ganz neu. Dennoch enden alle in Gewalt und Tod. Rushdie gibt ihnen nicht ohne Grund antike Namen. „Golden House“ erzählt seine Geschichte mit der vollen Wucht der Tragödie. Hier weiterlesen: Daniel Kehlmanns „Tyll“ - ein Schreckensbild des Krieges.

Schatten des Terrors

Salman Rushdie, der seit 1989 wegen seines Romans „Die satanischen Verse“ unter der Todesdrohung iranischer Geistlicher lebt, erzählt in seinem neuen Buch von einer Gesellschaft im Schatten des Terrorismus. Die Menschen leiden unter den zerstörerischen Wirkungen der Gewalt. Diesem Schicksal entkommt niemand. Auswege bietet offenbar nur die Kunst. Der junge René macht aus bedrückender Realität einen Film. Vielleicht findet er damit, was allein Hilfe verspricht – das Golden House hilfreicher Fantasie.