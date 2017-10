Blade Runner 2049: Fun Facts Alles, was man über „Blade Runner“ wissen muss

Berlin. 35 Jahre nach dem Original kommt „Blade Runner 2049“ ins Kino. Eine lange Zeit! Alles, was Sie über die Filme wissen müssen, erfahren Sie hier.

Mehr als drei Jahrzehnte hat Hollywood sich Zeit gelassen, bis „Blade Runner“ (1982) eine Fortsetzung bekommen hat. Viele Fans von heute waren damals noch gar nicht auf der Welt. Hier kommen die Fun Facts, mit denen die Wissenslücke von 35 Jahren schnell zu überbrücken ist.

Worum geht‘s in den „Blade Runner“-Filmen?

1982 drehte Ridley Scott mit „Blade Runner“ einen Klassiker des Sci-Fi-Kinos. Die Geschichte erzählt von Rick Deckard, der als sogenannter Blade Runner Jagd auf Replikanten macht – auf Androiden also, die sich gegen ihre menschlichen Schöpfer gewendet haben. Im pessimistischen Ende muss Deckard erkennen, dass er selbst ein künstlicher Mensch ist. Die Fortsetzung von Denis Villeneuve („Arrival“) stellt nun den Blade Runner „K“ (Ryan Gosling) ins Zentrum. Er soll ein Kind ausfindig machen, das zwei der eigentlich unfruchtbaren Replikanten gezeugt haben sollen. Seine Suche führt ihn auch zu Rick Deckard, dem Ursprungshelden, der noch einmal von Harrison Ford gespielt wird. (Wie gut ist Villeneuves „Blade Runner 2049“? Zur Kritik)

Drei Kurzfilme überbrücken die „Blade Runner“-Geschichten

Denis Villeneuves Fortsetzung heißt „Blade Runner 2049“, weil die Handlung 30 Jahre nach der ersten Geschichte spielt – die im Jahr 2019 angesiedelt war. Was dazwischen geschah, deutet der Film in den Dialogen an: zum Beispiel eine Replikanten-Revolte, bei der sämtliche digital gespeicherten Daten der Welt vernichtet wurden. Der verheerende Anschlag ist Gegenstand von Shinichiro Watanabes 15 Minuten langem Animationsfilm „Blade Runner: Black Out 2022“, der seit einigen Tagen gratis auf YouTube zu sehen ist – gewissermaßen als Appetithappen für „Blade Runner 2049“. Zwei weitere „Blade Runner“-Kurzfilme von je sechs Minuten Länge stammen von Ridley Scotts Sohn Luke: „2048 Nowhere to run“ erzählt die Vorgeschichte des Replikanten Sapper Morton („Guardians of the Galaxy“-Star Dave Bautista); in „2036: Nexus Dawn“ wird erzählt, mit wie grausamen Mitteln der aktuelle „Blade Runner“-Schurke Niander Wallace (Jared Leto) die zwischenzeitig verbotene Androiden-Produktion wieder erzwingt. (Was bisher geschah: Hier geht‘s direkt zu den Gratis-Kurzfilmen um „Blade Runner 2049“)

Philip K. Dick: der Autor hinter Scotts „Blade Runner“

Vorlage von Ridley Scotts „Blade Runner“ ist Philip K. Dicks Roman „Träumen Androiden von elektrischen Schafen“ (1968). Der Sci-Fi-Autor äußerte sich erst kritisch zum Drehbuch, das den Replikanten mehr Seele zugesteht als sein eigenes Werk; er änderte seine Meinung allerdings, als er erste Sequenzen sah. Die Filmpremiere erlebte Dick, der 1982 im Alter von 53 Jahren an einem Schlaganfall starb, nicht mehr. Erst nach seinem Tod wurde er dann zu einem der meistverfilmten Sci-Fi-Autoren. Seine Bücher sind unter anderem Grundlage von „Total Recall“ (1990), „Minority Report“ (2002), „Paycheck“ (2003), „A Scanner Darkly“ (2006) und der Serie „The Man in the High Castle“ (2015). (Erst „Alien“, dann „Blade Runner“: Ein Gespräch mit Ridley Scott zum Jahr seiner Sci-Fi-Revivals)

Kino-Konkurrenz: „Blade Runner“ vs. „E.T.“

Scotts Replikanten kamen am 25. Juni 1982 ins Kino, genau zwei Wochen nach dem Start von Steven Spielbergs „E.T.“. Und im Direktvergleich ließ das Publikum keinen Zweifel daran, dass ihnen zuversichtliche Science Fiction für die ganze Familie lieber war als Scotts finsteres Menschenbild: „Blade Runner“ spielte an den Kinokassen rund 32 Millionen Dollar ein; heute entspräche das gut 80 Millionen Dollar. „E.T.“ kam auf knapp 800 Millionen Dollar, was inflationsbereinigt mehr als zwei Milliarden ergibt – und Spielbergs Film einen Platz in der Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sichert.

35 Jahre „Blade Runner“: Was 1982 noch passierte

Während Ridely Scotts „Alien“ seit dem Debüt 1979 nie aus dem Kino verschwand, musste „Blade Runner“ 35 Jahre auf eine Fortsetzung warten. Wie lange das her ist, lehrt ein Blick auf das Erscheinungsjahr: 1982 wird Helmut Kohl sechster Kanzler der BRD; Nicole siegt beim Eurovision Song Contest. Mit den Toten Hosen und den Ärzten gründen sich Deutschlands erfolgreichste Punk-Bands. Commodore bringt im C64 einen Computer mit dem spektakulären Arbeitsspeicher von 64 KB auf den Markt, und Ryan Gosling wird zwei Jahre alt.

Wer schrieb das Drehbuch zu „Blade Runner 2049“

Mit Hampton Fancher hat Ridley Scott für „Blade Runner 2049“ einen Autor engagiert, der schon zum Drehbuch-Team für den ersten „Blade Runner“ gehört hatte; seit dem Serienkiller-Film „The Minus Man“ (1999) hatte Fancher kein Drehbuch mehr geschrieben. Zweiter Autor der Fortsetzung ist Michael Green, der schon Scotts „Alien: Covenant“ (2017) geschrieben hatte und mit „Logan“ einen weiteren Erfolg feierte. Demnächst kommt seine Adaption von Agatha Christies „Mord im Orient Express“ ins Kino (Regie: Kenneth Branagh).

(Mehr Scott-Remakes: Ist „Alien: Covenant“ das Gegenteil vom Original?)