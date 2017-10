Osnabrück. Der Literaturnobelpreis 2017 geht an Kazuo Ishiguro. Die Akademie zeichnet einen sehr guten Autor aus. Wegweisend ist diese Wahl dennoch nicht.

Die Entscheidung für Bob Dylan vor einem Jahr hat noch Debatten darüber ausgelöst, was zur hohen Literatur gerechnet werden darf und was nicht. Mit ihrer mutigen Entscheidung stellte die Schwedische Akademie in Stockholm die Frage nach Literatur und ihrem Ort in der modernen Pop- und Massenkultur. Mit der Entscheidung für Kazuo Ishiguro sind die Juroren nun auf Nummer sicher gegangen. Ja, der britische Romancier japanischer Abstammung ist ein wirklich guter Autor. Seine Bücher faszinieren. Wirklich wegweisend ist das Votum für den in London lebenden Ishiguro aber nicht. Vom Literaturnobelpreis 2017 geht kein Signal aus. ( Hier weiterlesen: Literaturnobelpreis geht an Kazuo Ishiguro.)

Dabei ist der Akademie der Überraschungscoup gelungen. Wieder einmal stand der Name des Presiträgers nicht oben auf der Liste der Buchmacher. Heiß gehandelte Anwärter wie Haruki Murakami, Ngugi wa Thiong’o oder Margaret Atwood sind wieder nicht zum Zug gekommen. Die Riege der amerikanischen Altmeister von Philip Roth bis Don de Lillo scheint bei der Akademie ganz abgemeldet. Das macht auch nichts. Schade nur, dass sich für viele Leser mit Ishiguro keine wirklich packende Botschaft verbindet. Der Brite wird als würdiger Preisträger akzeptiert werden. Mehr aber auch nicht. ( Hier weiterlesen: Warum der Literaturnobelpreis zu Recht an Bob Dylan gegangen ist.)

Sicher, der Literaturnobelpreis hat der Literatur zu gelten und keiner politischen Haltung. Dennoch haben die Juroren die Möglichkeit, mit einem Autor und seinem Werk auch ein drängendes aktuelles Thema zu akzentuieren. Die Vergabe des Preises an Swetlana Alexijewitsch 2015 folgte zuletzt diesem Muster. Jetzt sieht das anders aus. Demokratien unter Druck, das lastende Erbe des Kolonialismus, Terror und religiöser Fundamentalismus: Drängende Probleme gibt es genug, auch Autoren, die sie behandeln. Für den Literaturnobelpreis spielte das keine Rolle. Eine Chance scheint vertan.( Hier weiterlesen: Aufklärer mit Mut zum Risiko - der Romancier Michel Houellebecq.)

Viele Kritiker werden aber gerade darin einen Vorteil sehen. Endlich geht es wieder um Literatur - so votieren Wortführer der Kritik wie Denis Scheck. Ishiguro lohnt in der Tat den genaueren Blick. Seine Romane und Erzählungen forschen behutsam nach Verunsicherungen im Lebensgefühl vieler Menschen. Dieser Autor versteckte Unsicherheiten und Brüche in Alltagsexistenzen auf. Kenner loben seine subtilen Verbindungen zu großen Vorgängern wie Franz Kafka. Eine darüber hinaus führende Debatte wird von dem Votum für Ishiguro aber nicht ausgehen. Eigentlich schade. ( Hier weiterlesen: Die Kandidatenkür - Vorschau auf den Literaturnobelpreis 2017)