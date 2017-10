Fünf Kulturtipps zum Wochenende Von „Cavalleria rusticana“ bis „Karat“

dö/lü. Osnabrück. Fünf Kulturtipps für das Wochenende - von der Oper „Cavalleria rusticana“ bis zum Konzert der Gruppe „Karat“ in Emden.

„Cavalleria Rusticana“ in Hamburg

Die berühmtesten Einakter der Operngeschichte gibt es an diesem Samstag, 7. Oktober 2017 ab 19 Uhr in der Staatsoper Hamburg: „Cavalleria rusticana“ und „I Pagliacci“. Unter anderem singt der Bariton George Gagnidze, der von Osnabrück aus eine Weltkarriere startete, die ihn unter anderem an die MET in New York geführt hat. Tel: 040/ 356 868. Info: www.staatsoper-hamburg.de dö

Festival in Dortmund

Das Multiphonics Festival feiert an diesem Freitag, 5. Oktober 2017, im Dortmunder Domicil ein Familienfest: Pianist Joachim Kühn und sein Bruder, der Klarinettist Rolf Kühn spielen gemeinsam. Der erste Teil des Abends kombiniert unter dem Titel „Meeresrauschen“ Klarinetten mit Liveelektornik. Beginn: 20 Uhr. www.domicil-dortmund.de dö

Poetry Slam in Bremen

Alle gegen Bremen: So funktioniert der Dichterwettstreit am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Theater Bremen. Im Rahmen der 21. deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam kommt es in Bremen zum großen Finale: Beste Slamer aus ganz Deutschland gegen die Top-Leute der Bremer Szene. Info: www.theaterbremen.de lü

Rembrandt in Hamburg

Rembrandt, Ruisdael und andere Künstler malten im 17. Jahrhundert nicht nur meisterhafte Bilder. Sie erfanden auch den Kunstmarkt. Denn ihre Kunst war für ein neues Bürgertum bestimmt. Das Bucerius Kunstforum in Hamburg erzählt die Geschichte in einer Ausstellung voller Meisterwerke. Info: www.buceriuskunstforum.de lü

„Karat“ in Emden

Mit dem Song „Über sieben Brücken mußt du gehn“ landete die Gruppe ihren größten Hit. Jetzt spielt Karat am Freitag, 6. Oktober 2017, um 20 Uhr in der Nordseehalle in Emden. Die Formation aus der ehemaligen DDR blickt auf 40 Jahre Bandkarriere zurück. In Emden spielt die Gruppe ihre großen Hits. Info: www.nordseehalle.emden.de lü

Joachim Kühn und sein Bruder Rolf Kühn (von links). Foto: Domicil Dortmund