Kritik zu „Blade Runner 2049“ Blade Runner 2049: Was macht das Sequel anders?

Berlin. Seine „Alien“-Prequels dreht Ridley Scott selbst. Für die Sci-Fi-Fortsetzung seines „Blade Runner 2049“ hat er die Regie an Denis Villeneuve abgegeben. Dem gelingt eine stimmungsvolle Ausweitung des Originals.

Nach etlichen Umschnitten ließ Ridley Scott seinen „Blade Runner“ (1982) im größtmöglichen Pessimismus enden: Mit Rick Deckard entlarvte er ausgerechnet die Identifikationsfigur als Androiden; die Trennung zwischen Mensch und Maschine war bis zur Ununterscheidbarkeit aufgehoben. Und wer aus dem Kino kam, hatte gute Gründe, auch die eigene Menschlichkeit anzuzweifeln. Die Adaption von Philip K. Dicks „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ (1968) beendete alle Gewissheiten.

Es dauert lang, bis Harrison Fords Held in „Blade Runner 2049“ noch mal auftritt. Als es soweit ist, überrascht die wendungsreiche Geschichte mit einem letzten Coup: Wider Erwarten haben die Autoren Hampton Fancher und Michael Green im Original doch einen Funken Hoffnung gefunden – den sie mit einer tollen Reaktivierung von Deckards Liebe Rachael gnadenlos austreten. (Was dazwischen geschah: Drei Gratis-Shorts erzählen die Vorgeschichte von „Blade Runner 2049“)

Remake nach 35 Jahren: „Blade Runner 2049“

Während Scotts „Alien“-Reihe über die Jahre immer weitergesponnen wurde, blieb der „Blade Runner“-Stoff seit 35 Jahren unberührt. Villeneuve legt jetzt eine Fortsetzung vor, die das kanonische Werk überzeugender forterzählt, als Scott seine „Alien“-Reihe – vor allem, wo es um die Ästhetik geht. Zum Dauerregen in der wuchernden Zukunftsmetropole kommt diesmal noch undurchdringlicher Nebel; honiggoldene Welten der Upperclass illustrieren im Kontrast eine globale Ungleichheit, die „Blade Runner 2049“ mit immer neuen Anspielungen auf Sklaverei und Ausbeutung anreißt. Wie in seinem bisherigen Werk ist Villeneuve ein Mann der starken Bilder: Ein alter Hund in einer Palastruine erzählt vom ewigen Elend aller Kreaturen im Pomp der Zivilisationen. Eine Killerin, die ihre Dronen während der Maniküre steuert, steht für die entfremdete Gewalt des Digitalzeitalters. Und das ambivalente Schöpfertum eines Menschen, der sich selbst konstruiert, fasst der Kanadier in eine Androiden-Geburt, bei der die Replikantin hilflos aus einem Gummisack klatscht – halb Neugeborenes, halb Schlachtvieh.

Fragwürdige Obsession: Der „Blade Runner“ und das Wunder der Geburt

Fords schnoddrigen Zyniker von damals ersetzt der neue Replikanten-Jäger Ryan Gosling als kühler Charmeur, der sich vor dem Liquidieren die Füße abtritt. Man spürt in jeder Szene, wie er gegen sein Sonnyboy-Image anspielt. Sein Antagonist ist Jared Leto in der Rolle eines sich als Seher verklärenden Konzernchefs. Nebenfiguren des Originalfilms bekommen liebevolle Gastauftritte; und Dave Bautista, der ulkige Muskelprotz zweier „Guardians“-Filme, darf sich erstmals als Charakterdarsteller präsentieren.

Villeneuve beschädigt die Erinnerung an „Blade Runner“ also nicht. Hinzuzufügen hat er dem Klassiker trotz der enormen Länge aber auch nichts. Im Gegenteil: Mit einer Obsession für Fortpflanzung und Vaterschaft pflanzt er seinen Replikanten eine ganz artfremde Liebe zum natürlichen Dasein ein. Das macht die Fortsetzung weniger bitter als das Original. Ein Mensch zu sein, ist diesmal wieder was wert. (Mehr Scott-Remakes: Ist „Alien: Covenant“ das Gegenteil vom Original?)