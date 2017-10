Blade Runner 2048 und „2036: Nexus Dawn“ „Blade Runner“-Kurzfilme: Was ist der „Black out 2022“?

Berlin. Gratis auf YouTube: Drei Kurzfilme erzählen die Vorgeschichte von „Blade Runner 2049“. Worum geht‘s in „2048 Nowhere to run“, „2036: Nexus Dawn“ und im Anime „Blade Runner: Black out 2022“?

Zwischen der Handlung von Ridley Scotts „Blade Runner“ und Denis Villeneuves Fortsetzung liegen 30 Jahre. Der einst mächtige Tyrell-Konzern, einst Hersteller der künstlichen Menschen, wurde in dieser Phase zerschlagen. Und bis der Großindustrielle Wallace dessen Produktion von Replikanten fortsetzen konnte, musste die Technologie zunächst rehabilitiert werden. Denn eine Androiden-Revolte hatte zwischenzeitig zum Verbot der Androiden geführt. Höhepunkt des Aufstands war ein Blackout, bei dem weltweit alle digital gespeicherten Daten zerstört wurden. Drei Kurzfilme, die frei im Netz verfügbar sind, erzählen nun die Vorgeschichte von „Blade Runner 2049“. (Wie gut ist Villeneuves „Blade Runner 2049“? Zur Kritik)

„2048 Nowhere to run“ und „2036: Nexus Dawn“

Unmittelbar vor „Blade Runner 2049“ spielt Luke Scotts „2048: Nowhere to run“. Der Sechsminüter schildert das Vorleben des Replikanten Sapper Morton und ist damit auch ein Geschenk an dessen Darsteller Dave Bautista; im eigentlichen Film stirbt seine Figur in der Eröffnungssequenz. „2036: Nexus Dawn“ – ein zweiter Sechsminüter, den ebenfalls Ridley Scotts Sohn Luke inszeniert hat – etabliert mit Niander Wallace den zentralen Schurken des Langfilms. Der Film setzt in der Phase des Androiden-Banns ein und illustriert die skrupellose Aggression, mit der Niander Wallace seine neue Replikanten-Serie in den Markt drückt. Das Buch stammt in beiden Fällen von den Original-Autoren Hampton Fancher und Michael Green.

Anime-Replikanten: Shinichiro Watanabes „Blade Runner: Black Out 2022“

Länger und eigenständiger als Luke Scotts Filme ist „Blade Runner: Black Out 2022“. Der 15 Minuten lange Animationsfilm stammt von Shinichiro Watanabe (Regie und Buch) und erzählt ein zentrales Ereignis der Vorgeschichte: die Androiden-Revolte, bei der das digitale Gedächtnis der Menschheit vernichtet wurde. (Mehr Scott-Remakes: Ist „Alien: Covenant“ das Gegenteil vom Original?)

Was für eine Strategie steckt hinter den „Blade Runner“-Kurzfilmen?

In einem Intro erklärt Villeneuve, dass er die Vorgeschichte seines Werks drei Regisseuren, die er respektiert, anvertraut hat. Dass zwei der Kurzfilme von Ridley Scotts Sohn inszeniert, lässt aber auch auf den Einfluss des Masterminds hinter den „Blade Runner“-Filmen schließen. Auch bei „2049“ ist Ridley Scott als ausführender Produzent beteiligt. Die Idee, Kurz- oder Kürzestfilme zu seinen Blockbustern ins Netz zu stellen, hat er schon in den „Alien“-Prequels entwickelt. „Weil ich selbst aus der Werbung komme, habe ich mich bewusst für eine neue Form der Promotion entschieden“, sagte er dazu in unserem Gespräch zu „Alien: Covenant“. „Filmproduktionen stecken unvorstellbar viel Geld in Fernsehwerbung. Man kann dafür 100 Millionen ausgeben, genauso viel wie für die Herstellung des Negativs selbst. TV-Spots sind ungeheuer teuer, und das, obwohl das Publikum sie vielleicht nicht mal ansieht. Vor ‚Prometheus‘ ist mir dann aufgefallen, dass das Internet nichts kostet. Hier kann man umsonst werben; man hat nur die Produktionskosten. Also habe ich Michael Fassbender [der den „Alien“-Androiden David spielt] einfach sagen lassen „Hi, I’m David.“ Das haben wir ins Netz gestellt, ohne den Film auch nur zu erwähnen. Auf Twitter haben die Leute dann angefangen, darüber nachzugrübeln – und per Mundpropaganda kostenlos die Werbung übernommen. Wir drehen jetzt also immer schon am Set solche Szenen. Und das noch während der Drehzeit. Wenn ich Michael Fassbender vier Wochen später bitten würde, noch mal zurückzukommen, müsste ich ihm eine Million Dollar zahlen.“ (Hier geht‘s zum ganzen Gespräch mit Ridley Scott)