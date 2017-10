In Klang gekleidete Sehnsucht Ismail Türker glänzt als Sänger und Baglama-Spieler

Osnabrück. Eine vielseitige Mischung aus anatolischen Musiktraditionen und kammermusikalisch interpretierter Weltmusik bot am Freitagabend im Lutherhaus das Quartett „Saite an Seite“ um den Sänger und Baglama-Spieler Ismail Türker.

Glasklar und filigran ließ Türker seine Langhalslaute erklingen. Sein Spiel auf der türkischen Saz-Variante glich einem repetitiven und energievollen Klangfluss, der eine tiefe Melancholie in sich barg. Das beschriebene Bild fliegender Kraniche beim Eröffnungsstück passte perfekt zu dieser Grundstimmung, die sich, mit einigen Unterbrechungen, das gesamte Konzert über halten sollte.

Dabei wurde Türker von Lutherhaus-Mitarbeiter Ingo Lohr an der Gitarre und Trommel, Eva Gotthold an der Violine und Martina Binnig am Kontrabass unterstützt.

Musiker üben Gesellschaftskritik

Neben sufistisch-mystischen Wurzeln und Referenzen an bekannte Saz-Virtuosen verarbeitete das Quartett auch zahlreiche gesellschaftskritische Aspekte, etwa die Verdrängung historischer Bauten in Istanbul oder das Anprangern von Kriegsleiden in Form eines musikalisch dargebotenen Brecht-Gedichts.

Publikum zeigt sich begeistert

Immer wieder weitete sich der Klangkosmos, integrierte die Formation moderne Elemente, etwa expressive Gitarrenakkorde oder Querflötenspiel. Über allem schien das flirrend-feine Spiel auf der Baglama zu schweben. Humor bewies Türker als er über mentalitätsgeschichtliche Parallelen zwischen der türkischen Schwarzmeerregion und Ostfriesland berichtete.

Das Publikum dankte es ihm und seinen musikalischen Mitstreitern, indem es zum Abschluss begeistert mitsang.