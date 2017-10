Verkündigung am 5. Oktober 2017 Literaturnobelpreis 2017: Die Kür der Kandidaten

Osnabrück. Wer bekommt den Literaturnobelpreis 2017? Am Donnerstag, 5. Oktober 2017, wird der Name verkündet. Wir werfen einen Blick voraus - auf echte Favoriten und Autoren, die den Preis verdient hätten.

The same procedure as every year: Kurz vor der Bekanntgabe des neuen Literaturnobelpreisträgers schlagen die Wellen der Prognosen und Buchmacher-Voten hoch. Kommt endlich einer der seit Jahren genannten Favoriten die höchste Anerkennung, die für einen Literaten weltweit zu erreichen ist? Zuletzt hatten die Stockholmer Juroren mit einer faustdicken Überraschung aufgewartet. Mit dem Songwriter Bob Dylan zeichneten sie, jedenfalls aus Sicht des Literaturbetriebes, 2016 einen Außenseiter aus und ebneten damit die Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur ein Stück weit ein. Bob Dylan selbst reagierte kühl. Zur Verleihung erschien er nicht, lieferte seinen für einen Preisträger obligatorischen Vortrag erst später ab. Der Songwriter hat polarisiert - und die Geschichte des Literaturnobelpreises neu geprägt.

Hier weiterlesen: Warum der Literaturnobelpreis zu Recht an Bob Dylan gegangen ist.

Zeit für einen Klassiker?

Die Querelen um Bob Dylan könnten dazu führen, dass die Juroren in diesem Jahr wieder auf Nummer sicher gehen, schon um den Ruf des Preises und nicht zuletzt auch Jury keinem Zweifel auszusetzen. Die Tendenz geht klar zu einem Namen der innovativen Literatur. Gefragt ist wieder eine Autorin - oder ein Autor - die oder der die Literatur künstlerisch vorangebracht hat. Deshalb kommen in den letzten Wochen die Namen von zwei immer wieder genannten Autoren ins Spiel. Haruki Murakami aus Japan und Ngugi Wa Thiong’o aus Kenia werden seit Jahren stark beachtet. Der kenianische Romancier und Literaturwissenschaftler Ngugi Wa Thiong’o hat sich mit seinem unerschrockenen Kampf gegen Kolonialismus und Gewaltherrschaft auch als Menschenrechtler einen Namen gemacht. Haruki Murakami fasziniert seine Leser mit surreal angelegten Romanen über plötzliche Verlusterfahrungen und ihre Bewältigung. Zuletzt erschien „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“. (Hier weiterlesen: Haruki Murakamis letzter Roman in der Kritik).

Kommt Enfant terrible Houellebecq zum Zug?

Allerdings hat auch der französische Romancier Michel Houellebecq mit seinen Romanen für Furore gesorgt. Das Enfant terrible der internationalen Literaturszene wird seit Jahren als Kandidat für den Preis gehandelt. In seinem Roman „Die Unterwerfung“ - das Buch erschien am 7. Januar 2015, dem Tag des islamistischen Mordanschlages auf die Pariser Redaktion des Satireblattes „Charlie Hebdo“ - entwarf er das Schreckbild einer Unterwerfung Europas unter islamistische Werte. Auch in früheren Büchern wie „Elementarteilchen“ oder „Karte und Gebiet“ hatte der Romancier den Werteverfall einer in Sex und Konsum befangenen Gesellschaft immer wieder heftig kritisiert. Mit seinen provokanten öffentlichen Auftritten sorgt Houellebecq immer wieder für Skandale. Der Autor tritt jetzt auch deshalb wieder stärker ins Rampenlicht, weil Frankreich das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2017 ist. Hier weiterlesen: Aufklärer mit Mut zum Risiko - der Romancier Michel Houellebecq.

Spezialisten der Erinnerung

2014 war ein Autor ausgezeichnet worden, der das Thema der Erinnerung in seinen schmalen Romanen bearbeitet: Patrick Modiano. Er erhielt den Preis vor allem für seinen Roman „Im Café der verlorenen Jugend“, einem Buch über eine junge Frau, die Familie und Ehe verlässt, um sich in einer Odyssee durch Pariser Cafés auf die Suche nach ihrem eigentlichen Leben zu machen. Mit seinem radikalen Erstling „La Place d´Etoile“ hatte Modiano 1968 eine fiktive Biografie rund um jüdische Klischees vorgelegt. 2013 war mit der Kanadierin Alice Munro eine Spezialistin für feinsinnige Liebeserzählungen und Schilderungen von Lebensbrüchen ausgezeichnet worden. Modiano und Munro haben jeweils eine große, treue Leserschaft. Patrick Modiano den Autor melancholischer Bücher der Erinnerung

Preis für Politik oder Literatur?

Dabei steht bei der Verleihung des Literaturnobelpreises eine Frage immer wieder im Vordergrund: Ist die Zuerkennung des Preises als Anerkennung für eine literarische Leistung oder als politisches Votum zu werten? 2012 sorgte die Verleihung an Mo Yan für heftige Kontroversen. Der chinesische Autor galt vielen Beobachtern als zu linientreu gegenüber dem autoritären Regime von Peking. Weitere Frage: Folgt die Preisverleihung einem Proporz der Länder oder Erdteile? Viele Beobachter sehen Weltgegenden wie Afrika oder Südamerika als benachteiligt an. (Hier weiterlesen: Nobelpreis für Alice Munro - ein Sieg für die Literatur).

Wer glaubt noch an Philip Roth?

Bei Namen wie Philip Roth, Don de Lillo oder Jonathan Franzen winken die meisten Literaturexperten inzwischen ab. Die Spezialisten für die großen amerikanischen Gesellschaftsromane stehen seit Jahren immer oben auf den Tipplisten, wenn es um den nächsten Literaturnobelpreisträger geht. Sie gehören zu den ewigen Kandidaten. Diese und weitere Autoren, etwa auch Joyce Carol Oates, sind in der Literaturwelt und bei Lesern anerkannt und geliebt, aber es hat den Anschein, als hätten sie kaum eine wirkliche Chance. Zu häufige Nennung lässt den Kurswert sinken. Hier weiterlesen: Philip Roth gibt sein letztes Interview.

Preis für einen anderen Amerikaner?

Amerikas Literatur hat aber auch andere Namen zu bieten. Wie wäre es mit Dave Eggers, dem mit „The Circle“, der düsteren Utopie einer zur Diktatur degenerierten Internetwelt eine schlagende Zeitdiagnose gelang? Das Thema der Datensicherheit ist unverändert aktuell. Eggers könnte ein Überraschungssieger sein, aber einer mit einem plausiblen Thema. Zudem hat der Autor eine breite Leserschaft. „The Circle“ ist ein Kultbuch der Facebook-Generation. Eggers hatte zuletzt mit seinem Roman „Bis an die Grenze“ über die Odyssee einer Aussteigerin ein intensives Porträt eines Amerika in der Krise vorgelegt.

Hier weiterlesen: Das Amerika Donald Trumps? Eggers´ Roman „Bis an die Grenze“.

Warum nicht Uwe Tellkamp?

Oder geht der Literaturnobelpreis am Ende sogar an Botho Strauß? Der Berliner Literaturwissenschaftler Peter-André Alt hielt den Dramatiker schon 2015 für einen respektablen Kandidaten. Aber wäre das nicht eine rückwärts gewandte Wahl? Strauß sorgte mit seinem Essay „Anschwellender Bocksgesang“ 1993 für einen Literaturskandal. Zuletzt attestierte er in einem „Spiegel“-Essay mit dem Titel „Der letzte Deutsche“ den Deutschen auch einen Status als Vertriebene, vertrieben aus ihren geistesgeschichtlichen Traditionen nämlich. Eine Wahl für Nobelpreis-Jury? Sicher nicht. Deutschlands Literatur hat zwei gewichtige Vertreter des Zeitromans zu bieten, die beide preiswürdig wären: Martin Walser und Uwe Tellkamp, der mit „Der Turm“ den großen Roman zur Zeitgeschichte der DDR vorlegte. Unmöglich scheint ihre Wahl nicht. (Hier weiterlesen: Uwe Tellkamps“ Der Turm“)

Zwei Namen, mit denen keiner rechnet

Es gibt sie auch im Feld der Anwärter auf den Literaturnobelpreis - die fröhlichen Außenseiter, die populären Künstler, die niemand auf der Rechnung hat, wenn es um höchste Kulturehren geht. Zuletzt hatte es mit Bob Dylan ja erst einer aus dieser Riege geschafft. Joanne K. Rowling. Die schottische Autorin hat mit ihren Harry Potter-Bänden Millionen hingerissen und das Lesen zu einem Massenphänomen gemacht. Und wie wäre es mit der Pop-Literatur? Christian Kracht hat mit „Faserland“ einen Klassiker der Gegenwartsliteratur und mit „Imperium“ einen klugen Roman über die ideologischen Wahnvorstellungen eines ganzen Jahrhunderts vorgelegt. (Hier weiterlesen: Rowlings Krimi „Plötzlicher Todesfall“).

Wer hat den Nobelpreis nie erhalten?

Der Literaturnobelpreis befördert Autorennamen endgültig in die Höhen der Prominenz. Bestes Beispiel dafür war Günter Grass, der die Auszeichnung 1999 vollkommen zurecht erhalten hat. Mit Büchern wie „Die Blechtrommel“ oder „Der Butt“ schrieb Grass Werke der Weltliteratur. Andere Träger des Nobelpreises sind heute kaum noch im allgemeinen Bewusstsein. Wer denkt noch an Dario Fo oder Le Clezio? Lang übrigens auch die Liste großer Autoren, die den Literaturnobelpreis nicht erhalten haben, die Literatur der Moderne aber dennoch maßgeblich mit geprägt haben. Erinnert sei hier nur an Marcel Proust, dessen Romanzyklus „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ die Signatur einer Epoche lieferte, oder an Astrid Lindgren, die mit Büchern wie jenen von „Pippi Langstrumpf“ ganzen Lesergenerationen zu einem gelungenen, weil selbstbestimmten Leben verhalf. Hier weiterlesen: Weltliteratur aus Zimmer 414 - Marcel Proust im Seebad Cabourg.

Prognose oder Lesen im Kaffeesatz?

Wer könnte in diesem Jahr die Nase vorn haben? Wettanbieter wie Ladbrokes führen ihre eigenen Favoritenlisten, Literaturexperten werfen weissagend ihre Tipps in den Raum. Das alles hört sich nach dem Lesen im Kaffeesatz an. Aber eine Tendenz verblüfft doch. Der Name des tatsächlichen Preisträgers befand sich unmittelbar vor der Bekanntgabe unter den ersten Fünf der Favoriten der Wettlisten. Vielleicht schlüpft ja auch noch Asli Erdogan ganz am Ende in die engere Auswahl. Die Autorin lehnt sich mit ihren Essays und Romanen gegen die Unfreiheit in der Türkei des autoritär agierenden Präsidenten Recep Erdogan auf. Zuletzt hatte sie den Osnabrücker Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis erhalten. Mit Swetlana Alexijewitsch war erst 2015 eine Trägerin dieses Preises auch mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Hier weiterlesen: Osnabrück verleiht Remarque-Preis an Asli Erdogan.

Wann kommt die Entscheidung?

Und wann wissen wir mehr? Die Nobelpreis-Jury verkündet am Donnerstag, 5. Oktober 2017, den Träger des Literaturnobelpreises 2017. Ob der Name in der hier ausgerollten Liste enthalten ist? Vielleicht wird es doch wieder ein Autor oder eine Autorin, die vorher niemand auf dem Zettel hatte. Für die anderen Schriftsteller bleibt ein Trost. Sie gelten dann 2018 wieder als heiße Kandidaten für den begehrtesten Preis der Literaturwelt.