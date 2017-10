Adriana Altaras inszeniert Verdioper Musiktheater in Osnabrück startet mit „Rigoletto“

Osnabrück. Das Publikum hat die Premiere der Oper „Rigoletto“ bejubelt. Doch rundum gelungen ist die Inszenierung von Adriana Altaras unter der Leitung von Andreas Hotz nicht.

Bei Adriana Altaras sind Kunst und Biografie eng verwoben. Deshalb setzt sie Giuseppe Verdis Rigoletto statt der Narrenkappe die Kippa auf und verwandelt Verdis Hofnarren in einen „Hofjuden“: So hat die Autorin, Schauspielerin und Regisseurin im Interview mit dieser Zeitung selbst die Rolle beschrieben, die sie in Talkshows einnimmt. Vermutlich geschieht das halb aus eigenem Antrieb und halb, weil ihr die Rolle zugeschrieben wird. Jedenfalls legt sie, wie auch in ihren Büchern und Zeitungsartikeln oder eben in ihren Inszenierungen, den Finger in die Wunden unserer Gesellschaft, prangert Ausgrenzung, Fremdenhass und Intoleranz an. Weiterlesen: Das Vorgespräch mit Adriana Altaras

Altaras‘ Lust an der Provokation

Genau darum dreht sich „Rigoletto“. Deshalb ist es nur konsequent, sie nach „Anatevka“ und „Carmen“ wieder ans Theater Osnabrück zu engagieren, diesmal für die erste Musiktheaterproduktion der neuen Spielzeit.

Offenbar hat der Stoff ihre Lust an der Provokation geweckt: Wenn sich der Vorhang zum ersten Akt hebt, tobt zur Bühnenmusik der Bläserphilharmonie Osnabrück eine ekelhaft obszöne Herrenparty mit herruntergelassenen Hosen. Rigoletto spielt da mit, vollführt mit einem Billardqueue Bewegungen, für die unlängst FC-Augsburg-Kapitän Daniel Baier mit einer Sperre und 20000 Euro Strafe belegt worden ist. Frauen sind zum Objekt degradiert: der Lust und der Machtdemonstration. Und obwohl Rigoletto mitspielt, ist er Außenseiter: In dem engen Stiegenhaus eines englischen Herrenclubs trägt er als Einziger keinen Clubanzug mit Emblem auf der Brusttasche, sondern Karo-Tweed (Ausstattung: Etienne Pluss). Später schleppt er sich in Rentner-Beige und mit Kippa nach Hause zur Tochter Gilda, die im Keller des Herrenhauses in der Waschküche arbeitet. Aber noch ist Altaras der Kontrast zwischen dem Juden und dem Rest der Welt nicht scharf genug. Deswegen schleicht sich der Herzog von Mantua mit den Insignien der 68er-Studentenprotestbewegung in die Waschküche und in Gildas Herz: Parka, Kampfliteratur mit Hammer und Sichel, ein Joint und die Kufiya, das Palästinensertuch. Womit Altaras der Oper den Israel-Palästina-Konflikt unterjubelt. Man könnte auch sagen: sie überfrachtet. Denn dramaturgisch zwingend ist der Kniff nicht.

Nervosität im Graben und auf der Bühne

Nun müsste die Musik abfedern, was die Regie zu viel will. Doch herrscht große Nervosität im Graben und auf der Bühne. Die Intensität, die Andreas Hotz und das Osnabrücker Symphonieorchester vor zwei Jahren bei Verdis „Simon Boccanegra“ entfaltet haben, blitzt zwar auf – aber rund läuft der Motor nicht. Die Ursache dürfte in einem überraschenden Krankheitsfall liegen: Pedro Velázquez Diaz wurde erst Freitagmorgen als Herzog von Mantua verpflichtet. Das erhöht natürlich den Druck immens. Weiterlesen: „Simon Boccanegra“ am Theater Osnabrück

Am besten kommen noch die Herren des Opernchores mit der Situation zurecht (Einstudierung: Markus Lafleur). Was der Einspringer aber singt, klingt nach einer handfesten Blockade, die sich erst am Ende löst, wenn der mexikanische Tenor sein „La donna è mobile“ nur noch beiläufig aus dem Off trällert. Überhaupt klingt das Ensemble nach der Pause wie ausgewechselt.

Das Glück nach der Pause

Sehr intensiv gestalten Erika Simons als Gilda und Rhys Jenkins in der Titelrolle das Schlussduett. Gilda hat sich ja so heftig in den Herzog verliebt, dass sie sich für ihn umbringen lässt (und damit auch dem Gefängnis entflieht, das ihr Vater um sie errichtet hat). Und wie das so ist in der Oper, darf die tödlich verwundete Gilda noch einen berührenden Sterbegesang anstimmen, und der Vater, eben der Hofnarr Rigoletto, bittet – vergeblich – um Gnade und ums Leben der Tochter. Ganz vorne an der Rampe spielt sich das ab, außerhalb des Kubus, den Pluss auf die Drehbühne gebaut hat, und die beiden lassen alles hören, was das Herz bewegt: Leise Innigkeit, lautstarke Verzweiflung und eine große Bandbreite an Abstufungen und klanglichen Nuancen. José Gallisa singt den Auftragsmörder und Puffbetreiber Sparafucile mit dunkler Wucht, Katarina Morfa dessen Schwester Maddalena mit viel Sinnlichkeit.

Am Ende gibt dann Altaras noch ein Statement zur Religiosität ab: Da reißt sich Rigoletto die Kippa vom Kopf und wirft sie auf den Boden – ausgegrenzt hätten ihn die britischen Herrschaften vermutlich trotzdem. Aber die persönliche Katastrophe wäre ihm womöglich erspart geblieben.