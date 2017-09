Wer gewinnt den Buchpreis 2017? Franzobels „Das Floß der Medusa“: Kein Stoff für Zartbesaitete

Osnabrück. Am Vorabend der Frankfurter Buchmesse, 9. Oktober, wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Täglich stellen wir einen der sechs Finalisten vor. Zum Auftakt: „Das Floß der Medusa“ von Franzobel.

Menschen sind zu allem fähig, wenn sie einer Extremsituation ausgesetzt sind. Das ist die Quintessenz aus Franzobels historischem Roman „Das Floß der Medusa“. Basierend auf dem Untergang der französischen Fregatte Méduse, zeigt der österreichische Schriftsteller, der eigentlich Franz Stefan Griebl heißt, dabei „die Folgen niedriger Gesinnung in all ihrer Brutalität“, wie Literaturkritiker Karsten Herrmann in seiner bereits in unserer Zeitung erschienenen Rezension urteilt.

Roman beruht auf wahrer Begebenheit

Das reale Schiffsunglück spielte sich vor rund 200 Jahren ab. Im Juni 1816 sollte die Méduse als Flaggschiff eines Verbandes von vier Schiffen im Auftrag der französischen Regierung von Rochefort (Frankreich) nach Saint-Louis (Senegal) segeln. Insgesamt befanden sich 600 Personen auf den Schiffen, allein 400 davon waren auf der Méduse.

Schiffsbrüchige werden zu Kannibalen

Wegen Navigationsfehlern und Fehlentscheidungen eines überforderten Kapitäns verlor die Méduse zunächst den Kontakt zu den anderen Schiffen. Danach lief sie auf der Arguin-Sandbank an der westafrikanischen Küste auf Grund. Da die sechs Beiboote nicht 400 Personen aufnehmen konnten, wurde für 147 Passagiere und Besatzungsmitglieder ein Floß konstruiert. Die übrigen Rettungsboote sollten das Floß ziehen, doch schon nach kurzer Zeit wurde das Verbindungsseil gekappt. Mit zu wenig Lebensmitteln und Wasser trieb das Floß daraufhin im offenen Meer herum. Nur 15 der Schiffbrüchigen überlebten letztendlich – und auch nur deshalb, weil sie sich von den Leichen ihrer Mitpassagiere ernährten.

Bestialischer Kampf ums Überleben

Als „kein Stoff für Zartbesaitete“ bezeichnet Rezensent Herrmann den bestialischen Kampf ums Überleben auf dem hoffnungslos überfüllten und manövrierunfähigen Floß, den der Bachmann-Preisträger von 1995 in seinem Roman darstellt. „Nahe an Trash- und Splatter-Elementen, schwelgt Franzobel geradezu in amputierten Gliedern, abgeschlagenen Köpfen, schwärenden Wunden oder Körperflüssigkeiten aller Art, in Wahnsinn, Raserei und Selbstmord. Gnadenlos zeigt er den Verfall des Menschlichen, den Kampf ums Überleben bis zum Allerletzten“, fasst Herrmann zusammen.

Überstrapaziertes Theater der Grausamkeit

Deshalb kommt er auch zu einem gemischten Urteil des Romans: Zwar verblüffe Franzobel einerseits „durch seine von barocker Wucht getragene Erzählkunst und Fabulierlust“. Andererseits wirke sein „Theater der Grausamkeit“ überstrapaziert: „So läuft sich das ‚Floß der Medusa‘ in der schier endlosen Wiederholung des Provokanten und Schockanten tot und bietet kaum Zwischentöne.“

Ob es für den populären und polarisierenden Autor dennoch für den mit 25000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis reicht, entscheidet die siebenköpfige Jury um Sprecherin Katja Gasser.