Zwischenbilanz auf Tagung Niedersächsische Museen auf der Suche nach geraubter Kunst

Celle. Seit zwei Jahren prüfen 50 Museen, Bibliotheken und Archive in Niedersachsen, ob und welche Gegenstände während der NS-Zeit zu Unrecht in ihren Besitz gelangt sind. Auf der Jahrestagung des Netzwerks Provenienzforschung zogen sie eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit.

Gemälde, Skulpturen, Möbel – in deutschen Museen werden bis heute Tausende Ausstellungsstücke präsentiert, die einst im jüdischen Besitz waren und in der NS-Zeit unter fragwürdigen Umständen angekauft wurden. Teilweise wurden diese Wertgegenstände beschlagnahmt, teilweise waren Juden gezwungen, sie unter Wert zu verkaufen, um so die Flucht aus Nazi-Deutschland zu finanzieren. Seit zwei Jahren begeben sich 50 Museen, Bibliotheken und Archive als Mitglieder und Partner des Netzwerks Provenienzforschung – abgeleitet vom lateinischen provenire (hervorkommen) – in Niedersachsen auf die Suche nach solchen Gegenständen in ihren Sammlungen. Das Ziel: Die Herkunft klären und im Fall von unrechtmäßigem Erwerb Erben finden, um sie zurückzugeben.

„Wir geben Empfehlungen, die Entscheidung trifft der Besitzer“, sagt der Historiker Christopher Galler vom Bomann-Museum in Celle, wo sich dieser Tage das Netzwerk zu seiner Jahrestagung traf, um eine Zwischenbilanz nach zweijähriger Tätigkeit zu ziehen. Galler konnte in mühevoller Kleinarbeit für ein Gemälde und einen Kronleuchter nachweisen, dass sie aus jüdischem Besitz stammen, aus einer Notlage heraus an Kunsthändler verkauft und dort vom Bomann-Museum erworben wurden. „Die Stadt Celle als heutiger Besitzer will die Gegenstände an die Nachfahren der einstigen Eigentümer zurückgeben. Eine rechtliche Pflicht dazu besteht nicht, aber eine moralische“, sagt Galler, einer von einem Dutzend in niedersächsischen Museen tätigen Provenienzforschern.

Das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig hat eine andere Lösung gefunden – das Gemälde „Großes Bauerngehöft am Dorfrand“ des Malers Maximilian Joseph Wagenbauer wurde vor einigen Jahren von den Erben gekauft und konnte so im Museumsbestand bleiben. Derzeit überprüft der Historiker Hansjörg Pötzsch einen kleinen Teil der Bestände von drei Braunschweiger Museen und kann bei einer Zeichnung von Otto Dix „Entwarnung“ geben – sie wurde nach seinen Erkenntnissen rechtmäßig erworben.

Im Freilichtmuseum Cloppenburg wurden diverse geraubte Gegenstände in der eigenen Sammlung entdeckt. Sie stammen von niederländischen Juden, die in Konzentrationslager deportiert wurden. Ihr Hab und Gut wurde systematisch vom Einsatzstab Rosenberg – Leiter war der NS-Ideologe Alfred Rosenberg – geplündert, nach Deutschland gebracht und dort verkauft. „Es geht vor allem um Möbel und Keramik. Wir haben aber nicht mehr ausfindig machen können, wem die Dinge gehörten“, sagt der stellvertretende Museumsdirektor Karl-Heinz Ziessow. Ab November werden diese Stücke in einer Ausstellung zu sehen sein, um den Blick auf die besondere Herkunft zu lenken. Es werden auch lange Verkaufslisten präsentiert, die zeigen, wer damals günstig jüdischen Besitz zur Verschönerung des eigenen Hausstandes erwarb. Ziessow: „Das ist bis heute in unserer Region ein Tabuthema, denn man findet in sehr vielen Haushalten solche Gegenstände. Wir haben die Namen in den Listen aber abgekürzt, denn es geht uns nicht um Denunziation.“