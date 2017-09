Kunsthalle zeigt Meisterwerke Max Beckmanns wüstes „Welttheater“ in Bremen

Bremen. Welch wüstes Welttheater: Die Kunsthalle Bremen zeigt Max Beckmanns Krisenbilder einer entfesselten Epoche. Heute wirken die Gemälde bestürzend aktuell. Ein Volltreffer.

Oben stößt sich der König das Messer mit theatralischer Geste ins Herz, unten balgen verbissen dunkle Gestalten, dazwischen schiebt sich die schräge Bühne wie eine Rutschbahn des aus allen Fugen geratenen Lebens. Max Beckmann (1884-1950) zielte mit der Szene auf der mittleren Tafel seines Triptychons „Schauspieler“ von 1941/42 auf eine Welt, die mitten im Zweiten Weltkrieg in Gewalt und Chaos versank. Heute wirkt das Riesenbild bestürzend aktuell. Es scheint wie gemacht, um jenen Tumult auf eine Bildformel zu bringen, der sich gerade darbietet. Krieg und Flucht, Hass und politische Radikalisierung – es scheint, als würde Beckmanns groteskes Theater im Stil einer sarkastischen Muppet-Show gerade wieder aufgeführt. Hier weiterlesen: Rekordpreis für Beckmanns Gemälde.

Mehr als eine Themenausstellung

„Max Beckmann: Welttheater“: Der Titel klingt nach einer von vielen kunsthistorischen Themenausstellungen. In Wirklichkeit präsentiert die Kunsthalle Bremen mit dem Projekt aber die Ausstellung der Stunde. Die Welt als Bühne, der Mensch als Schauspieler: Dieses Symbol ist reichlich abgenutzt. Aber Beckmanns bitterböse Bilder treffen das Thema mit dem Lucky Punch. Denn die Szenen mit den einsamen Artisten, wüsten Ringern und desinteressierten Zuschauern demaskieren den Menschen als böses Tier, sie entlarven jene Feigheit, die in einer allgemeinen Atmosphäre der Rohheit zur Alltagsattitüde geworden ist. Beckmanns wüste Szenen in grellen Farben warnen wieder. Oder beschreiben, was erneut Realität geworden ist. Hier weiterlesen: Der blinde Fleck - Bremen zeigt Kunst und Kolonialzeit.

Der nächste Blockbuster?

Dabei steht die Ausstellung von einer taumelnden Welt selbst auf solidem Grund. Die Kunsthalle Bremen setzt mit der Beckmann-Schau die Reihe ihrer großen und beim Publikum außerordentlich erfolgreichen Meisterausstellungen fort, die jeweils in einem Hauptwerk der Sammlung ihren Anker haben. Gemälde wie Picassos „Sylvette“ oder Monets „Camille“ leuchteten zuletzt wie Zentralgestirne im Zentrum großer Blockbuster. Nun befeuert Max Beckmanns „Apachentanz“ mit seiner entfesselten Energie eine mit 120 Werken bestens bestückte Schau. Mit „Schauspieler“ und „Argonauten“ bietet die Kunsthalle neben den Meisterwerken aus der eigenen Kollektion wie dem „Apachentanz“ und dem „Selbstbildnis mit Saxophon“, beste Beckmann-Bilder als Leihgaben auf, die das „Welttheater“ in eine Reihe weiterer großer Ausstellungen zu Max Beckmann heben. Hier weiterlesen: Sport und Freizeit - Bremen zeigt Max Liebermann.

Atmosphäre der Entfremdung

Nun wird klar, wie bedrängend der zunächst überaus erfolgreiche und dann von den Nationalsozialisten ins Exil getriebene Künstler die Metapher vom Welttheater zugespitzt hat. Sein „Familienbild“ führt schon 1920 jene Entfremdungen und Entsolidarisierungen vor, die in den folgenden Jahren eine ganze Gesellschaft zerreißen sollten. Beckmann stellt seine Figuren in einen engen Guckkasten, in dem sich niemand frei bewegen oder gar entfalten kann. Keiner schaut den anderen an, niemand ist seinen Nächsten wohlgesonnen. Bald darauf setzte sich der Maler selbst auf Selbstbildnissen als Clown und Possenreißer ins Bild, kombinierte damit die Leidenspose des isolierten Künstlers mit dem Protest gegen Gleichgültigkeit und Kälte. Die Bremer Kuratoren zeigen nicht nur die großen Gemälde Beckmanns, sondern auch seine Grafikserien, mit denen der Künstler die Missstände der Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg sezierte. Hier die Kriegsversehrten, dort die Schickeria – Beckmann war nicht so bitterböse wie sein Künstlerkollege Otto Dix. Dennoch legte er den Finger in die Wunden einer Krisenzeit. Hier weiterlesen: Paula Modersohn-Becker - der Kinofilm über die Malerin.

Varieté und Zirkus

Diese Blätter mögen so spannend wie eine temporeiche Reportage sein. Beim bloßen Bericht ist Beckmann dennoch nicht stehengeblieben. Er holt Varieté, Zirkus und Ringkampf in die Museumskunst seiner Zeit. Und er baut viele seiner Bilder selbst wie Bühnengebilde mit doppeltem Boden. Ob der König stirbt oder, wie auf dem „Apachentanz“, der wüste Zuhälter eine Prostituierte durch die stickige Luft einer Vorstadtkaschemme schleudert, am Ende gar die Artistin auf dem Hochseil in eisiger Einsamkeit tödlichen Risikos kauert - wen kümmert das? Beckmann malt die existenzielle Ausgesetztheit der Menschen. Gesellschaft hat bei ihm keinen Zusammenhalt. Sie ist eine Arena voller Bedrohungen. Hier weiterlesen: Rassistische Bildtitel? Kontroverse um Meisterwerke.

Das sind ja wir!

Erlösung verspricht am Ende nur die Kunst. Auf dem Triptychon „Argonauten“ öffnen junge Menschen den Weg in eine neue Zeit. Humaner als im abgründigen Welttheater soll es zugehen. Die Figuren im Bild musizieren, malen, singen. Ein hehrer Traum, den Beckmann da in seinem Todesjahr malte? Heute ist die Gesellschaft wieder zerspalten, aufgewühlt vom Lärm der Populisten und Fundamentalisten, von Kriegsdrohung und Gewaltakten. Wer jetzt in der Bremer Kunsthalle auf Beckmanns Bilder schaut, denkt erschreckend: Mein Gott, das sind ja wir!