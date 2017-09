Der wöchentliche Silberblick Geldautomat frisst EC-Karte – wo ist die versteckte Kamera?

Osnabrück. In unserer wöchentlichen Kolumne „Silberblick“ berichtet die Kulturredaktion über mehr oder weniger skurrile Beobachtungen aus Alltag und dem Kulturleben. In dieser Woche geht es um einen Geldautomaten, der EC-Karten unbescholtener Kunden frisst.

Wer auf geheimnisvolle finstere Typen steht, ist bei mir eher an der falschen Adresse. Meine kriminelle Energie liegt – wenn überhaupt – nur knapp über die Wahrnehmungsgrenze und auch sonst ist das von mir ausgehende Bedrohungspotenzial eher zu vernachlässigen. Wenn ich jemanden böse angucken will, fängt er meistens an zu lachen.

Meine Außenwahrnehmung allerdings spricht offenbar eine ganz andere Sprache. Erst vor ein paar Monaten hielt mich eine verängstigte Anwohnerin wohl für den Späher einer Einbrecherbande, obwohl ich doch nur an ihrem Haus vorbei joggte. Und nun geriet ich vorübergehend unter Verdacht, einen Geldautomaten sprengen zu wollen. Wobei ich selbst eher den Eindruck, zum Opfer der versteckten Kamera zu werden.

Ebbe im Portemonnaie

Aber von Anfang an: Endlich Feierabend, jetzt noch ein Häppchen essen gehen und dann nach Hause. Der Blick ins Portemonnaie verkündet Ebbe, aber der Geldautomat liegt zum Glück auf dem Weg zur Futterkrippe. Also Zwischenstopp, EC-Karte in die Kiste, und schon geht’s los: Die Maschine, die sonst brav schnurrend meine Scheinchen ausspuckt, beginnt zu rappeln, als ob sie sich übergeben müsste. Und droht mir: Entnehmen Sie Ihre Karte, sonst wird sie einbehalten. Ich schaue zum Kartenschlitz: nichts. Nächste Mitteilung: Ihre EC-Karte wurde einbehalten.

Vorsichtig sehe ich mich um, ob hier womöglich versteckte Kameras installiert sind, die nicht der Sicherheit dieser Bank, sondern der Belustigung eines Millionenpublikums dienen sollen. Wieder nichts. Ich schleich mich. Ziemlich blank, ziemlich ratlos.

Und bin am nächsten Morgen wieder da. Frage am Schalter nach, was denn da am Vorabend losgewesen sei. Und siehe da: Man kennt mich schon, hat mich bereits im Film gesehen. Aufgezeichnet nicht etwa von einer versteckten, sondern von einer Überwachungskamera. Vorübergehend hat man gar vermutet, ich hätte den Geldautomaten sprengen wollen. Dabei hatte nur ein Techniker die Rappelkiste nicht richtig verschlossen.

Strumpfmaske zu Weihnachten?

Ich schwanke zwischen Amüsement und einem Anflug von Stolz. Für einen Bankräuber hat mich in diesem Leben auch noch niemand gehalten. Ich bin also doch mehr als nur der nette Mann von nebenan. Ob ich mir zu Weihnachten eine Strumpfmaske wünschen soll?

