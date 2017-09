Hamburger Schauspielhaus Bundesverdienstkreuz für Intendantin Karin Beier

Osnabrück. Karin Beier, seit der Spielzeit 2013/14 Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, wird für ihre Theaterarbeit mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt.

Am Mittwoch, 4. Oktober wird ihr die Auszeichnung im Berliner Schloss Bellevue durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehen, wie das Schauspielhaus mitteilte.

In der Begründung des Bundespräsidialamtes heißt es: „Die Theaterregisseurin hat die von ihr geleiteten Bühnen jeweils in kurzer Zeit an die Spitze der deutschen Theaterlandschaft geführt. Seit dem Jahr 2013 ist Karin Beier Intendantin des größten Sprechtheaters in der Bundesrepublik, des Deutschen Schauspielhauses Hamburg, zuvor war sie Intendantin des Schauspiel Köln. Mehrere ihrer Inszenierungen wurden zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Mit ihren Arbeiten hat Karin Beier stets neue Wege beschritten und sich dabei nie gescheut, auch umstrittene Themen auf die Bühne zu bringen. Kunst bedeutet für sie immer auch gesellschaftspolitisches Engagement. Durch die ihr eigene Kreativität schafft sie Inszenierungen und Projekte, die die Neugier vieler Menschen wecken, sie berühren und für lebhafte Diskussionen sorgen.“

Von 2007 bis 2013 leitete Karin Beier als Intendantin das Schauspiel Köln. Sie wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Nestroy-Theaterpreis und dem deutschen Theaterpreis „Der Faust“ geehrt und erhielt bemerkenswerterweise 2011 den Orden für Zivilcourage und Charakter, verliehen von der Bürgergesellschaft Thielenbruch in Köln-Thielenbruch.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet dieses Jahr insgesamt 30 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Alle haben sich unter anderem im sozialen Bereich sowie in Wissenschaft und Kultur verdient gemacht, sich bei gesellschaftspolitischen Themen und im Umweltschutz in herausragender Weise engagiert. Dabei sind die Journalistin und Buchautorin Carolin Emcke, die Schriftsteller Jenny Erpenbeck und Friedrich Christian Delius sowie der Violinist Gidon Kremer.