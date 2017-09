Deep House, Tropical House und Pop Cool : Neues Album „Uncovered“ von Robin Schulz

Osnabrück. Eingängiger Tropical House, großer Pop und ungewöhnliche Balladen kennzeichnen das neue Album des Osnabrücker DJs und Produzenten Robin Schulz. Und er schwimmt sich mit sperrigen Deep House-Nummern frei.

Da singt sich eine soulige Stimme durch ein sperriges Deep House-Fundament, Streicher setzen abgehackt Akzente, das HiHat zischelt nervös und nach dem Drop setzt kein Four-To-The-Floor-Beat ein. Man glaubt es kaum, aber das ganze firmiert unter dem Namen Robin Schulz. Keine Spur von sanft dahinflutendem Tropical House zum Wegträumen, wie man es von dem Osnabrücker bisher gewohnt war. Aber halt: Bereits „Shed A Light“, seine Kollabo mit David Guetta, und auch „OK“ mit Sänger James Blunt signalisierten: Hey Leute, legt mich nicht auf einen bestimmten Stil fest. Ich bin Robin Schulz, ich bin in der Weltliga der großen DJs und Produzenten angekommen und ich kann auch anders.

Zurück zu „I Believe I´m Fine“, der dritten Singleauskopplung aus Schulz´ brandneuem Album, das am 29. September in den Handel kommt. Die Deep House-Nummer entstand in Kooperation mit dem französischen Kollegen HUGEL. „Wir sind sehr gespannt, wie der Song ankommen wird. Diese Single ist etwas anderes als meine vorherigen Releases“, sagt Robin Schulz und er hat recht. Es hat etwas von Emanzipation. Der Song befreit den DJ aus den Klauen seiner eigenen Konvention, indem er auf den Mainstream pfeift.

Das betrifft allerdings nicht das ganze Album, denn darauf ist auch alles andere vertreten, was Robin Schulz ausmacht: Neben den erwähnten Kollabos, die bereits Superhit-Status erreichten, hört man entspannte Tropical House-Tracks, rasante Pop-Nummern und ungewöhnliche Balladen, die fast alle das Zeug zum Hit haben.

Nehmen wir den Titel „Oh Child“. Der startet mit einer flockigen, geflöteten Melodie, ein reduzierter Beat im zurzeit mega-angesagten Raggaeton-Modus setzt ein und eine gefällige Stimme singt dazu. Gute-Laune-Musik pur.

„Uncovered“ nennt der Osnabrücker sein drittes Album zweideutig.

Einerseits will er damit wohl aussagen, dass er keine Songs gecovert hat, zweitens könnte er meinen, dass hier etwas von ihm freigelegt oder sichtbar gemacht wird. Nennen wir es Liebe zur Musik und die Eigenschaft, jede Menge guter Sänger und Sängerinnen um sich zu scharen, die ihm mit Vocals unter die Arme greifen: von einem gewissen IRO, der das soulstarke „Fools“ einsingt, über Rhys, Nico Santos oder Christy McDonald bis hin zu Sam Martin, der schon dem Guetta-Hit „Dangerous“ seine Stimme lieh.

Im Dokumentarfilm „Robin Schulz – The Movie“ lässt Robin Schulz seinen Freund Daniel „Dansir“ Bruns zu Wort kommen: „Alle Mädels sind auf die Tanzfläche gestürmt, als Robin ans Pult ging“, erinnert der sich an die Anfangszeiten, als Schulz noch in Osnabrück auflegte. Das neue Album dürfte nicht anders wirken: Es wimmelt darauf von eingängigen Beats, schönen Melodien und tollen Stimmen. Nur „Above The Clouds“ kommt ohne Stimmen aus: Stattdessen kommen bei dem Instrumentaltrack tatsächlich Sounds zum Einsatz, die sich verdächtig nach Violine anhören. Cool.