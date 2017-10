Kino-Start am Donnerstag Ferres-Film „Unter deutschen Betten“: Ist schlicht auch schlecht?

Osnabrück. Veronica Ferres als gefallenes Schlagersternchen freundet sich in der komödiantischen Verfilmung des Bestsellers „Unter deutschen Betten“ mit einer polnischen Putzfrau an. Schlicht, aber gar nicht so schlecht.

Sechs Jahre ist es her, dass ein Werk die Sachbuch-Bestsellerlisten stürmte, das es so noch nicht gegeben hatte: „Unter deutschen Betten“ erschien unter dem Pseudonym Justynia Polanska und warf mit den Augen einer polnischen Reinigungskraft einen wenig schmeichelhaften Blick in die Häuser ihrer deutschen Arbeitgeber. Basierend auf Berichten der heute 37-jährigen Polin hatte der Autor Holger Schlageter das Buch geschrieben, nun bekommt Justynia Polanska im Film ein Gesicht.

Zu den Leserinnen des Buchs hatte nämlich auch Veronica Ferres gehört. Und die war davon so angetan, dass sie sich mit ihrer Produktionsfirma gleich die Filmrechte sicherte und „Unter deutschen Betten“ nun als Ko-Produzentin ins Kino bringt. Ferres selbst spielt das aufgetakelte Schlagersternchen und One-Hit-Wonder Linda Lehmann, das bei einem traurigen Comebackversuch von einer Rakete purzelt. Fortan ist sie in der Haifisch-Branche ein Nichts und wird auf ihrem Tiefpunkt in einer Ausnüchterungszelle von einer Mitinsassin mit Helene Fischer verwechselt. Spätestens in dieser Szene zeigt der Film, auf welcher Ebene sein Humor angesiedelt ist.

Helene Fischer?

Justyna Polanska, dargestellt von der polnischen Schauspielerin Magdalena Boczarska, ist die Putzfrau, die im Heim des schmierigen Musikproduzenten Friedrich Berger (Heiner Lauterbach) und des blasierten Schlagersternchens sauber macht. Da ist der Rest der Geschichte höchst vorhersehbar: Linda Lehmann wird von ihrem Friedrich abserviert und aus dem Haus geworfen. Als dieser mit einer jüngeren Schlagertussi in die Sonne fliegt, will sie in seinem Studio einen neuen Song aufnehmen und die allerletzte Chance zu nutzen.

Dafür aber ist sie auf die Hilfe der Putzfrau angewiesen, die im Gegensatz zu ihr einen Hausschlüssel hat. Und ein Geheimnis: Ihren Angehörigen in Polen gaukelt sie vor, in Deutschland reich und glücklich geworden zu sein. Sie macht Selfies vor dem Pool ihres Arbeitsgebers und schickt diese ihrer Familie. Tatsächlich aber wohnt sie in einer Multikulti-WG mit einer Dachterrasse, die auch dem schlichtesten Gemüt im Kinosessel deutlich macht: Das wahre Glück gibt’s bei den einfachen Leuten.

Mit der Brechstange

Regisseur Jan Fehse inszeniert diese Komödie mit einem Humor, der gerne mit der Brechstange daherkommt. Wenn Linda Lehmann beim Einbruchsversuch in einer Hundeklappe steckenbleibt und ein liebestoller Rüde auf ihrem Hinterteil seinen zweiten Frühling erlebt, möchte man sich verschämt einen Popcorn-Eimer über den Kopf stülpen. Und wenn die polnische Putzfrau mit trister Regelmäßigkeit an deutschen Redewendungen scheitert und stattdessen Formulierungen wie „Dumm wie Gras“, „Hausfriedenseinbruch“ oder „Ohne Fleiß kein Schweiß“ von sich gibt, dreht sich Loriot als Großmeister des feinen Humors vermutlich wie ein Brummkreisel im Grab.

Doch der Film hat auch seine humoristischen Glanzlichter. Heiner Lauterbach überzieht in seiner Rolle als Musikproduzent dermaßen köstlich, dass man den Popcornhut wieder abnehmen kann. Simon Schwarz spielt seinen Konkurrenten mindestens ebenso schräg, aber beide werden noch übertroffen vom großartigen Milan Peschel als rastalockiger Produzenten-Assi und Linda Lehmann-Fan.

Gebleichter Koi

Und dann ist da noch ein sündhaft teurer Koikarpfen, der in seinem Aquarium mit zu viel Waschmittel in Berührung kommt und all seine roten Flecken verliert. Die Versuche, den bleichen Fisch wieder einzufärben, sind ein witziges rotes Fädchen durch diesen Film.

Denn – natürlich – erwidert das gefallene Schlagersternchen Linda Lehmann das Entgegenkommen, hilft der Putzhilfe beim Putzen und macht so ziemlich alles falsch, was es falsch zu machen gibt. Veronica Ferres spürt darin gar eine Botschaft auf: „Das Stärkste am Film ist für mich diese Freundschaftsgeschichte von zwei ganz unterschiedlichen Frauen,“ sagte sie unserer Redaktion.

Ferres schwärmt

Und geriet ins Schwärmen: „Die Putzfrau, die ihr Leben nicht genießen kann, weil sie sich schämt für das, was sie ist – dabei ist sie so reich an Menschlichkeit und Zusammenhalt in ihrer WG. Davon kann die andere nur träumen und erlebt erst wahre Werte, als sie sich auf die Putzfrau zubewegt. Erst dadurch, dass sie plötzlich nichts mehr hat, auf den Knien Klos putzen muss und im Auto übernachtet, wird sie zu einem wirklichen Menschen.“

Zu schön, um wahr zu sein. Aber immerhin stellenweise lustig.

„Unter deutschen Betten“. D 2017. R: Jan Fehse. D: Veronica Ferres, Magdalena Boczarska, Heiner Lauterbach, Simon Schwarz, Milan Peschel u.a., 100 Min. Ab 6.