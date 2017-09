„Hudson“ mit Jack DeJohnette und John Scofield Jazz auf Ausflugsfahrt nach Woodstock

Manchmal ist Jazz eine Frage der Lässigkeit. Das belegen Jack DeJohnette, John Scofield, Larry Grenadier und John Medeski mit ihrer bezaubernden CD „Hudson“.

Manchmal zieht sich der Jazz aus der vibrierenden Stadt aufs Land zurück. Dann wird die Provinz zur Inspirationsquelle, und das muss sich dann keineswegs so esoterisch anhören, wie es einem manch ein Skandinavier mit seinen weiten, eisig-sonnigen Träumereien vormacht. Jack DeJohnette, Larry Grenadier, John Medeski und John Scofield zeigen auf ihrer CD „Hudson“, wie die Alternative klingen kann: Swingend, erdig, und bluesrockig geerdert. Songs von Joni Mitchell, Bob Dylan oder Jimi Hendrix haben sie mit eigenen Stücken kombiniert, und das versetzt einen schlagartig ein paar Jahrzehnte zurück in die Ära, als dort am Hudson River ein paar Damen und Herren Musikgeschichte schrieben - etwa in Woodstock. Da rollt in „Up On Cripple Creek“ (The Band) das Honky-Tonk-Piano von John Medeski, und Scofield, DeJohnettes und Grenadier geben mit Gitarre, Drums und Bass die veritable Bluesband dazu. „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ hingegen bewegt sich in Richtung jener Form von Fusion, die die Entwicklungen des Rock in den Jazz integrierte. Ein Ausflug aufs Land, der großes Vergnügen bereitet.