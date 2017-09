Münster steigert Besucherzahl Skulptur Projekte: Kunstspektakel geht zu Ende

Münster. Alles kann Skulptur sein: Die fünfte Ausgabe der Skulptur-Projekte Münster hat starke Signale der Pluralität gesetzt. Was bleibt von dem Open-Air-Spektakel? Ein Fazit zum Ende der Kunstschau.

Wenn es Abend wird in Münster, steuern die Mitarbeiter der Skulptur-Projekte gern noch einmal die Brunnenanlage von Nicole Eisenman an. Im Grüngürtel der Promenade rauscht und rieselt das Wasser in ein Becken, drumherum stehen fünf Figuren aus Bronze und Gips, die wie nette Leute aussehen, die einfach mal chillen. Die Leute vom Ausstellungsprojekt sind aber kein bisschen entspannt. Schon dreimal ist das Kunstwerk übel attackiert worden. Unbekannte haben einer Figur den Kopf abgetrennt, einer anderen ein Hakenkreuz aufgesprüht. Liegt es daran, dass die geschlechtslosen Figuren wie ein Votum für Toleranz gegenüber anderen Lebensformen gelten? „Die Uneindeutigkeit der Figuren wird von einzelnen Menschen offenbar als bedrohlich empfunden", sieht Jana Duda, Sprecherin des Kunstprojektes, hinter den Attacken eine „politische Agenda".

Nur lauter Nettigkeiten?

Beschädigte Kunstwerke – das hatte es bei den Skulptur-Projekten zuletzt vor 20 Jahren gegeben. Vandalen zerdepperten 1997 die Glasfronten von Dan Grahams „Fun House for Münster". 1987 war der in der Fußgängerzone platzierten „Madonna"-Figur von Katharina Fritsch der Kopf abgetrennt worden. Düstere Vergangenheit eben. Seitdem aber sind die Skulptur-Projekte, die 1977 erstmals ausgerichtet worden waren, als Publikumsspektakel und Marketinghit sakrosankt. Kasper König, Britta Peters und Marianne Wagner, Kuratoren der fünften Edition der westfälischen Mini-Documenta, befürchteten schon, ihr Kunstevent könnte in einem Watteberg aus lauter Nettigkeiten versinken. Und nun das: geköpfte Kunst.

Publikum ist begeistert

Dabei hat das Publikum längst anders entschieden als ein paar intolerante Dunkelmänner. Nicole Eisenmans „Skizze eines Brunnens" sorgt beim Publikum ebenso für gute Laune wie „On Water", der Steg, den Bildhauerin Ayse Erkmen im Hafenbecken installiert hat. Diese beiden Werke führen alle Hitlisten der Skulptur-Projekte 2017 an, die am Sonntag, 1. Oktober, zu Ende gehen werden. Die Besucherzahlen stimmen schon jetzt. „Wir werden die Besucherzahl der letzten Ausgabe von 2007 übertreffen", ist sich Jana Duda sicher. Vor zehn Jahren sahen 575000 Menschen die Open-Air-Ausstellung. In diesem Jahr werden nicht nur die Teilnehmer der geführten Touren gezählt und Katalogverkäufe eingerechnet, um die Besucherzahl des international beachteten Kunstspektakels zu ermitteln. Den Angaben zufolge haben Mitarbeiter auch an einzelnen Skulpturen Besucher gezählt.

Alles kann Skulptur sein

Die fünfte Ausgabe der Skulptur-Projekte haben auch in anderer Hinsicht eine Wegmarke gesetzt. Denn selten zuvor haben die Kuratoren Begriff und Vorstellung von Skulptur so sehr ausgeweitet wie in diesem Jahr. Ob die Performance von Alxeandra Pirici im Friedenssaal des Rathauses, die Videoinstallation von Hito Steyerl in der LBS oder das digitale Filmwerk „Laboratory Life" von Andreas Bunte an mehreren Orten der Innenstadt – alles kann Skulptur sein, jedenfalls bei dem Münsteraner Ausstellungsprojekt, das Kunstexperten längst in einem Atemzug mit der Kasseler Documenta nennen.

Etat wird eingehalten

Die Ausgabe von 2007 mag politischer und engagierter gewesen sein. Dafür bildet die fünfte Edition der Skulptur-Projekte von 2017 eine Pluralität ab, die der Wirklichkeit der Mediengesellschaft entspricht. Das Publikum hat solche Vielfalt dankend angenommen. Starke Leitthesen brauchen diese Projekte – anders als die Documenta – nicht. In Münster zählt die Zugänglichkeit. Kunst per Radtour im Stadtraum erkunden – dieses Erfolgsrezept hat auch dieses Mal funktioniert.

Welche Skulpturen der aktuellen Ausstellung werden im Stadtraum bleiben? Die Kuratoren haben ihr noch geheimes Votum bereits abgegeben. Stadt und Landschaftsverband Westfalen-Lippe werden entscheiden. Eines ist schon jetzt klar. Das Budget von 7,7 Millionen Euro wird eingehalten. Ein Skandal wie der um das Defizit der Documenta scheint ausgeschlossen. Sprecherin Jana Duda: „Bei der Endabrechnung wird es zu keinem Eklat kommen.“ Münster ist eben nicht Kassel.

