Die Kulturredaktion empfiehlt Fünf Kulturtipps fürs Wochenende

Osnabrück. Harter Sound von Rockbands aus England, sanfte Töne von Helmut Lotti oder doch lieber die brüchige Stimme von Comedian Johann König? Die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung hat sich das Veranstaltungsangebot des Wochenendes angeschaut. Hier sind fünf Empfehlungen.

Politische Songs von Maximo Park

Nach dem Brexit haben die Indie-Rocker von Maximo Park auf ihrem aktuellen Album „Risk To Exit“ vor allem politische Töne angeschlagen. Zum Abschluss der Deutschland-Tour kommt die Band aus Newcastle am Sonntag, 1. Oktober, in die Münsteraner Jovel Music Hall. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind unter deinticket.de erhältlich.

Comedian Johann König verspricht Nachhaltigkeit

Mit seinem Programm „Milchbrötchenrechnung“ verspricht Johann König „die erste nachhaltige Comedyshow der Welt“. Wer den Komiker, dessen Markenzeichen die bewusst brüchige Stimme ist, live erleben will, hat am Samstag, 30. September, in der Hamburger Laeiszhalle die Gelegenheit dazu. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets auf eventim.de

Helmut Lotti singt in Hannover

Nach einer langen musikalischen Auszeit ist der belgische Sänger Helmut Lotti zurück auf der Bühne. Nachdem er im Frühjahr viele Auftritte krankheitsbedingt absagen musste, holt der Musiker die Konzerte nun nach. Zu Gast ist er am Freitag, 29. September, auch im Theater am Aegi in Hannover.Karten gibt es auf eventim.de

Ein Abend für Fans von Erich Kästner

Einen „amüsanten und äußerst unterhaltsamen Abend für Kästner-Fans und alle, die es werden wollen“, zeigen Johannes Kirchberg und Frank Roder am Sonntag, 1. Oktober, ab 18 Uhr im Theater „Das Schiff“ in Hamburg. Der Auftritt soll so sein, wie Kästner es sich selbst wohl gewünscht hätte: frei und eigen. Infos und Tickets auf theaterschiff.de

Rockband Bush kommt nach Köln

Die Londoner Rockband Bush zählt zu den erfolgreichsten Bands aus England. Zuletzt ist es etwa ruhiger um die Musiker geworden. Mit neuer Besetzung und neuem Album wollen sie jetzt aber wieder voll durchstarten. Einen der seltenen Auftritte in Deutschland gibt es am Freitag, 29. September, im Kölner E-Werk. Karten auf ticketonline.de