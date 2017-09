Erfolgreichster aller King-Filme „Es“ ist zurück – Wie gut ist der Stephen-King-Film?

Berlin. Pennywise bringt wieder Kinder um: Fast drei Jahrzehnte nach der ersten Adaption bringt Andrés Muschietti Stephen Kings „Es“ auf die Leinwand – und legt damit die erfolgreichste aller Verfilmungen des Autors vor.

Alle 27 Jahre sucht das Böse die US-Kleinstadt Derry heim – und tötet in Gestalt des Killer-Clowns Pennywise massenhaft Kinder. Wie es aussieht, gilt der Turnus auch für Verfilmungen von Stephen Kings Horror-Klassiker „Es“. Genau 27 Jahre nach dem TV-Zweiteiler von Tommy Lee Wallace kommt nun die Kinoversion von Andrés Muschietti ins Kino. (Was wurde aus den Darstellern der ersten „Es“-Verfilmung?)

„Es“ ist der erfolgreichste King-Film aller Zeiten

Im Mutterland hat er schon spektakulären Erfolg: Mit einem Budget von 35 Millionen Dollar ist „Es“ der billigste Film, der bereits am Eröffnungswochenende über 100 Millionen Dollar verdient hat. Insgesamt liegt das Einspielergebnis derzeit bei 480 Millionen Dollar. Damit läuft also zwar nicht die beste, aber die einträglichste unter den mehr als 60 Stephen-King-Verfilmungen an.

Wovon handelt Stephen Kings „Es“?

In „Es“ (1986) erzählt der Autor auf 1500 Seiten von sieben Außenseitern, die sich – von Mobbing und Missbrauch schon im Diesseits bedrängt –, auch noch dem aus fremden Sphären stammenden Monster Pennywise stellen müssen. Ein zweiter Handlungsstrang führt die nun erwachsenen Protagonisten zur Rückkehr des Bösen noch einmal zusammen. Der Killer-Clown mit seiner Lockung des ewigen Spiels steht dabei für eine unauflösliche Ambivalenz: für einen Blick auf die Kindheit, in dem sich Sehnsucht mit der Erinnerung an frühe Ängste und Verletzungen mischen.

Nostalgie-Schocker: „Es“ weckt warme Gefühle an damals

Dass die Neuverfilmung nun so viel erfolgreicher ist als der gerade erst gestartete King-Film „Der Dunkle Turm“ liegt auch an geschickten dramaturgischen Kniffen: Die Erwachsenen-Ebene des Stoffs wird komplett in ein „Chapter Two“ ausgelagert, das in zwei Jahren ins Kino kommen soll. Und die Kindergeschichte verlegt „Es“ aus den 50ern in die 80er Jahre – BMX-Räder, Walk-Men und „New Kids on the Block“-Poster inklusive. Wer damals King unter der Bettdecke las, darf jetzt auf den ultimativen Flashback hoffen. Genau das hatte schon die Netflix-Serie „Stranger Things“ (2016) zum Hit gemacht; und was in ihr nur King-Hommage bleiben musste, ist bei „Es“ wieder alles das Original.

Horror-Clown Pennywise: Ist Bill Skarsgård so gut wie Tim Curry?

Das birgt das Risiko einer großen Enttäuschung; besonders sensibel ist dabei die Besetzung des Clowns. Tim Curry hatte ihn 1990 als bösen Onkel angelegt, dessen falsche Jovialität blitzschnell in Grausamkeit umschlug; in dem am Klamauk vorbeischrammenden Fernsehfilm sorgt sein Spiel für die bleibenden Bilder. Bill Skarsgård gelingt nun eine eigenständige Neuauslegung; wenn unter seinen starren Augen die Mundwinkel zucken, wird Pennywise zum Maniac, den der eigene Kontrollverlust aufgeilt. Es ist ein Jammer, dass die Effekte ihm mitunter den Raum nehmen, um noch mehr zu zeigen.

Die angemessene Verfilmung von „Es“ müsste eine Serie sein

Was beide Adaptionen eint, ist die starke Eröffnungssequenz, deren Intensität der restliche Film nicht mehr einholt. Muschietti erschlägt seine Zuschauer mit einem donnernden Bombast, bei dem nicht nur der jede Stimmung diktierende Soundtrack zu laut ist. Die Settings, in denen seine ausgezeichneten Jugenddarsteller immer wieder brillante Miniaturen spielen, sind genauso überzeichnet wie die Erwachsenen-Figuren drumherum. Vor allem aber geht in den 135 Minuten des Films ein Horroreffekt in den nächsten über. Damit rückt der ganze Kosmos in eine Welt des Fantastischen, die sich weit von Stephen King entfernt. Dessen Schockeffekte mögen surreal sein und in ihrer komplexen Mythologie in ferne Universen führen; trotzdem bleibt er ein großer Erzähler amerikanischer Alltagswelten. In „Es“ schildert er die Liebessehnsucht dicker Teenager genauso einfühlsam wie die Dynamik ehelicher Gewalt. Muschietti nimmt sich für all dass leider nicht die nötige Zeit. Aber wer weiß: Vielleicht wird der Stoff in weiteren 27 Jahren ja noch einmal verfilmt. Dann bitte als Serie.

„Es“. USA 2017. R: Andrés Muschietti. D: Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Javier Botet, Nicholas Hamilton, Jaeden Lieberher, Owen Teague, Megan Charpentier, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer. 135 Minuten, ab 16 Jahren.