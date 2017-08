Jade Jackson mit „Gilded“ Countryrock mit dunklem Unterton

Osnabrück. Countryrock in der Tradition des düsteren Americana betreibt Jade Jackson auf ihrem Debütalbum „Gilded“.

Mit dem Namen Jackson verbindet man eher Soul und Moonwalk als Country und Americana. Jade Jackson dürfte das ändern. Die US-amerikanische Singer/Songwriterin debütiert mit einem Album, das auf den ersten Blick Kurs auf Nashville nimmt, vor der Ausfahrt aber Richtung Abenteuer ausbricht. „Gilded“ führt von der Anrufung Hank Williams’ in „Back When“ zum raubeinigen Heartrock Springsteens in „Bridges“ hin zur „Finish Line“ und damit zu Blues-Schwester im Geiste Lucinda Williams.

Und auch wenn die traditionelle Countryinstrumentierung reichhaltig zum Einsatz kommt, stets trübt ein düsterer Unterton die vermeintliche Leichtigkeit des Genres. Das liegt auch an der Produktion, die zwar rund, aber niemals zu glatt ist. Immer wieder hat Produzent und Social-Distortion-Frontmann Mike Ness Ecken und Kanten gelassen, an denen Jackson sich mit ihrer wandlungsfähigen Stimme reiben kann – da braucht es nicht mal den galoppierenden Surf-Ansatz wie in „Troubled End“, um die Kalifornierin in der Tradition von The Gun Club oder Grant Lee Buffalo zu verorten. Daran ändert auch der eher balladesk angehauchte Titeltrack nichts. So treibt „Gilded“ mal auf dem staubigen Highway dem Sonnenuntergang entgegen, lehnt sich auf der knarrenden Veranda im Schaukelstuhl zurück oder kippt in der nächsten Midwest-Kaschemme einen doppelten Whiskey.