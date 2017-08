Münster. Unbekannte haben wieder ein Werk der Münsteraner Skulptur Projekte. Es hat ausgerechnet einen Publikumsliebling getroffen. Warum nur?

Schon wieder haben Unbekannte die Brunnenanlage von Nicole Eisenman beschädigt. Warum nur? Das Werk der Amerikanerin gehört zu den absoluten Publikumslieblingen der Skulptur Projekte in Münster. Besucher umlagern es in Scharen. Im Grüngürtel der Promenade lädt es zum Verweilen ein, sorgt für entspannte Begegnungen mit der Kunst. Diese Skulptur provoziert nicht. Sie ist dafür für Randalierer umso besser erreichbar. Das ist es wohl.

So ärgerlich diese Beschädigungen auch sein mögen – sie stehen als vereinzelte Akte isoliert gegen die begeisterte Zustimmung, die das Münsteraner Ausstellungsprojekt bei seinen Besuchern findet. Gerade dieser Kontrast macht klar, wie sehr die Projekte zu einem Teil der ganzen Stadt geworden sind.

Das war nicht immer so. Rowdys wollten Claes Oldenburgs „Giant Pool Balls" in den Aasee rollen, Unbekannte zerschlugen einen Glaspavillon von Dan Graham. Aber das ist Vergangenheit. Die Skulptur Projekte haben viel dazu beigetragen, Kunst vielen Menschen näherzubringen. In Münster ist die Begeisterung spürbar gewachsen. Kunst zu beschädigen wirkt in dem Kontext einfach nur furchtbar öde.