Schauspielerin mit 89 gestorben Jeanne Moreau war Star der Nouvelle Vague

Paris. Jeanne Moreau ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Schauspielerin wurde mit Filmen wie „Jules und Jim“ zur Legende.

Sie ist die einsame Frau im Regen, die zu den melancholischen Trompetenklängen von Miles Davis durch das Paris der Nacht wandelt. In Louis Malles „Fahrstuhl zum Schafott“ berührt sie als unübersehbar starke und zugleich zutiefst verletzbare Frau. Der Klassiker der Nouvelle Vague macht sie 1958 zum Star - und zum Gesicht einer Epoche. Während sie auf der Suche nach ihrem Geliebten an Bars und Spielhallen vorüber schlendert, malen sich Skepsis und Lebenssehnsucht, Härte und Zerbrechlichkeit auf dem Gesicht einer Frau ab, die noch jung ist und doch bereits alle Erfahrungen des Alters durchlebt zu haben scheint. Jeanne Moreau ist der Filmstar, der in keine Kategorie passt. Sie ist Jeanne Moreau, ganz einfach. Hier weiterlesen: Jeanne Moreau gestorben.

Star in „Jules und Jim“

„Letzte Liebe“ lautet der Titel des ersten Films, den die 1928 in Paris geborene Schauspielerin dreht. Am Ende ihrer Filmografie steht „Eine Dame in Paris“ (2012). Beide Filmtitel fokussieren das Bild einer großen Darstellerin, die keine glatte Schönheit zu sein braucht, um erotisch auszustrahlen, keine Streunerin, um aufsässig zu wirken. Jeanne Moreau ist die Frau, die sich traut. So wie in Francois Truffauts „Jules und Jim“ (1962), jener melancholisch-ausgelassenen Dreiecksgeschichte, in der Jeanne Moreau in der Rolle der Catherine mit aufgemalten Schnurrbart und keck aufgesetzter Schiebermütze herausfordernd mit Geschlechterrollen spielt. Die Schauspielerin mit der rauchigen Stimme macht Identität so intensiv wie kaum eine andere ihrer Kolleginnen zum Thema, lange bevor Diskussionen um Gender Trouble im Mode kommen.

Truffaut und Orson Welles

Jeanne Moreau beginnt ihre Karriere auf den großen Bühnen des Pariser Schauspiels. Sie spielt beim Festival von Avignon wie auch am Broadway, erhält Theaterpreise, bevor ihr der Einstieg in das Filmgeschäft gelingt. Gerade in den fünfziger Jahren entsteht kaum ein Klassiker des französischen Kinos ohne ihre Beteiligung. Sie wird von Truffaut in „Sie küssten und sie schlugen ihn“ (1959) besetzt, spielt in der Regie von Roger Vadim in „Gefährliche Liebschaften“ (1959). Orson Welles holt sie 1962 für seine Verfilmung von Franz Kafkas Jahrhundertroman „Der Prozess“, Luis Bunuel realisiert mit ihr in der Hauptrolle sein „Tagebuch einer Kammerzofe“ (1964). Versteckte Konflikte, seelische Abgründe, brüchige Konventionen: Jeanne Moreau avanciert zur Spezialistin für die aufreibenden Ambivalenzen des Lebens. Hier weiterlesen: „Eine Dame in Paris“ - der DVD-Tipp.

Preise für das Lebenswer

Das tut ihrer Popularität keinen Abbruch - im Gegenteil. Die Schauspielerin, die von der Liebenden bis zur Hure und Königin jede Rolle mehr als nur ausfüllt, wird in Filmen von Rainer Werner Fassbinder („Querelle - ein Pakt mit dem Teufel“) und Wim Wenders („Bis ans Ende der Welt“) auch im deutschen Kino berühmt. Zudem startet sie ihre eigenen Karriere als Sängerin. Die rauchige Stimme wird dabei ihr Markenzeichen. Jeanne Moreau wird mit Preisen geradezu überhäuft. 2004 ehrt sie das Filmfestival von Cannes für ihr Lebenswerk, im Jahr 2000 hatte sie bereits auf der Berlinale den Goldenen Bären für ihr Lebenswerk erhalten. Weitere Darstellerpreise prominenter Festivals kommen hinzu.

Von Belmondo bis Piccoli

Dabei versteht es sich fast von selbst, dass Jeanne Moreau mit allen Großen ihres Fachs gespielt hat - von Jean-Paul Belmondo bis Marello Mastroianni, von Oskar Werner bis Michel Piccoli. Trotzdem bleibt die Schauspielerin als solitäre Erscheinung in Erinnerung. Sie brauchte keinen Filmpartner, um stark zu sein, nicht die Allüre einer Diva, um sofort als außergewöhnlich erkannt zu werden. Jeanne Moreau bleibt auf ewig jene junge Frau von dreißig Jahren aus „Fahrstuhl zum Schafott“, die zu melancholischen Klängen durch die Nacht geht, auf der Suche nach der Liebe und dem Leben. Hier weiterlesen: Jeanne Moreau - mit dem Fahrstuhl ganz nach oben.