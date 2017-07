Bayreuther Festspiele „Walküre“ überzeugt mit stimmgewaltigen Sängern

Bayreuth. In seinem fünften und letzten Jahr wird Frank Castorfs umstrittene Inszenierung des Nibelungen-Ring von Richard Wagner als der „Ring“ in die Bayreuther Geschichte eingehen, für den sich so leicht Karten ergattern ließen wie nie zuvor.

Im „Rheingold“ und der „Walküre“ blieben Plätze leer und vor dem Kartenbüro wurden Karten angepriesen und nicht, wie gewohnt, „erfleht“. Das ändert nichts daran, dass natürlich auch die derzeitigen Bayreuther Festspiele offiziell als restlos ausverkauft gelten. Die Erklärung der Festpielleitung für den Karten-Überschuss: Durch rigorose Maßnahmen gegen den Schwarzmarkthandel vor allem im online-Markt stünden kurzfristig mehr Karten zur Verfügung als in früheren Jahren, als Wolfgang Wagner noch persönlich mit mehr oder weniger Erfolg gegen Schwarzhändler auf dem Vorplatz vorgegangen ist.

Leben müssen die Festspiele heute auch mit dem Blogger-Wust im Internet, bei dem sich vor allem Gegner des Castorf-Rings nicht immer respektvoll Luft verschaffen und der Produktion einen nicht sonderlich guten Ruf einbrachten. Und die massiven Umbesetzungen in den ersten Jahren haben auch nicht zu einer qualitativen Stabilisierung und zur Stärkung des Ansehens beigetragen.

Schließlich wurde der „Ring“ nach seiner Premiere vor fünf Jahren als „Petrenko“-Ring gefeiert. Doch Kirill Petrenko, der gefeierte Dirigent, Chef der Bayerischen Staatsoper und designierter Leiter der Berliner Philharmoniker, verließ bereits nach zwei Jahren den Hügel und mit dem Wagner-erfahrenen Marek Janowski erhielt der „Ring“ eine erheblich straffere und robustere musikalische Ausrichtung. Das schlägt sich, wie bereits die beiden ersten „Ring“-Teile in diesem Jahr zeigen, in einem von überbordender musikdramatischer Energie getragenen Gewaltritt durch die Partituren nieder. Janowski nimmt wenig Rücksicht auf musikalische Feinheiten, die im verdeckten Orchestergraben einer besonders sensiblen Behandlung bedürfen, noch auf die Sänger, auch wenn er seinem Wotan im großen Monolog des zweiten „Walküren“-Akts diesmal ein wenig mehr Luft zum Atmen und zur Gestaltung ließ als im Vorjahr.

Ansonsten kann sich Janowksi glücklich schätzen, vor allem in der „Walküre“ über Sänger verfügen zu können, die den dynamisch aufheizten und durchweg auf Sprint-Tempo getrimmten Parforce-Ritt ohne nennenswerte Reibungsverluste bewältigen können. Dazu zählen Christopher Ventris als Siegmund und die erstaunlich stimmgewaltige Camilla Nylund als Sieglinde, erst recht natürlich die bewährte Catherine Foster als Brünnhilde. Und John Lundgren hätte die stimmlichen Mittel, die komplexe Partie des Wotan differenzierter zu gestalten, wenn ihm Janowski genügend Freiraum ließe.

Insgesamt überflügelten die Gesangsleistungen in der „Walküre“ die mittelmäßigen Darbietungen im „Rheingold“ um mindestens eine Klasse. Dort konnten lediglich Daniel Behle als Froh, Andreas Conrad als Mime und Günther Groissböck, der gerüchteweise schon als Wotan des nächsten „Rings“ im Jahre 2020 gehandelt wird, vollauf überzeugen. Iain Petersons Wotan wirkte so blass wie Roberto Saccàs Loge stimmlich eng und flackernd.

Zum Publikumsliebling avancierte in diesem Jahr der gebürtige Sauerländer Bassist Georg Zeppenfeld, der, auf der Höhe seiner stimmlichen Leistungsfähigkeit, wie zu Zeiten von Hans Sotin gleich als König Marke im „Tristan“, als Gurnemanz im „Parsifal“, als Hunding in der „Walküre“ und auch noch als Nachtwächter in den „Meistersingern“ für markante Akzente sorgt.

An Castorfs Deutung des „Rings“ als Saga internationaler Öl-Multis scheiden sich nach wie vor die Geister. Dass er die „Rheingold-Gesellschaft“ in die Luden- und Hurenszenerie eines abgetakelten Motels der amerikanischen „Route 66“ verlegt, ist zwar originell, verkürzt aber die Möglichkeiten, den moralischen Verfall der „Ring“-Gesellschaft bis zum weit entfernten Ende der „Götterdämmerung“ zwingend und ohne Spannungsverluste entwickeln zu können. Castorfs Rezept, mit Hilfe der gigantischen Bühnenbilder von Aleksandar Denic die vier Abende in verschiedene ölproduzierende Regionen der Welt zu transformieren, die „Walküre“ etwa auf eine Ölstation im aserbaidschanischen Baku, könnte im Film erheblich überzeugender wirken als auf der Bühne. Das Ergebnis sind vier sehr lose zusammenhängende Einzelteile. Platz für eine differenzierte Personenführung bleibt da wenig. Und an der scheint Castorf nach den vielen Umbesetzungen auch nicht mehr sonderlich interessiert zu sein. Zumal man in den gewaltigen Bauten Denics die Figuren, vor allem in der „Walküre“, oft mit der Lupe suchen muss. Doch abgerechnet mit einer „Ring“-Produktion wird erst nach der „Götterdämmerung“.