Neues Album „Everything Now“ Arcade Fire: Die Welt ist schlecht, klingt aber gut

Osnabrück. Mit „Everything Now“ ist in diesen Tagen das fünfte Album der kanadischen Popband Arcade Fire erschienen. Indie-Puristen dürfte das Werk ein bisschen zur sehr Emanzipation vom Bandursprung sein. Tatsächlich beweisen Win Butler und Co. jedoch, dass sie aktuell die wohl relevanteste Popband sind.

Arcade Fire haben sich auf ihrem neuen Album mal wieder mit einer der ganz großen Fragen unserer Zeit auseinandergesetzt: Wird wird man eigentlich noch glücklich im grenzenlosen Medien- und Sachkonsum, in einer digitalisierten Gesellschaft, in der jederzeit alles greifbar und verfügbar erscheint? „Everything Now“ ist wie seine Vorgänger ein Konzeptalbum – und ein ziemlich sarkastisches. Denn wie lässt es sich sonst erklären, dass auf dem Album-Opener fast schon schamlos mit heiteren Abba-Bruchstücken gearbeitet wird, während Frontmann Win Butler über die erdrückende Gleichzeitigkeit medialer Inhalte sinniert?

Auf die Tanzfläche

Schon zu Beginn wird klar: Die Kanadier führen das fort, was auf dem Vorgänger „Reflektor“ noch eher zaghaft begonnen wurde – es geht mit offenem Visier auf die Tanzfläche. Nicht mehr viel übrig ist von dem gitarren- und folklastigen Indierock früherer Tage. Während sich die Band inhaltlich zwar treu bleibt, geht es stilistisch mit hohem Tempo auf neue Ebenen. Discobeats aus den 70ern wie bei „Everything Now“, Dub bei „Chemistry“ und dann sogar noch Punk und Folk in nur einem Song bei „Infinite Content“, dem inhaltlich vielleicht wichtigsten Lied der Platte.

Hommage an David Bowie

Trotz aller Weiterentwicklung, zu der auch das neue Produzententeam um Thomas Bangalter (Daft Punk), Steve Mackay (Pulp) und Geoff Barrow (Portishead) beigetragen hat: Es gibt sie immer noch, die besonderen Arcade-Fire-Momente. Nur eben andere als früher. Wenn Frontfrau Régine Chassagne zum Beispiel auf „Electric Blue“ eine Hommage an Altmeister und Bandverehrer David Bowie richtet, ist das nicht nur ein musikalischer, sondern auch emotionaler Höhepunkt, den Prince nicht besser hätte arrangieren können. „Creature Comfort“ ist ein Disco-Knaller, den Arcade Fire mit bitterbösen Botschaften verpacken. „God, make me famous/ When you can’t, just make it painless“, singt Win Butler über Teenager mit Selbstmordgedanken in Zeiten der digitalen Teilhabe für alle.

Spiel mit der Beliebigkeit

Die Band spielt nicht nur inhaltlich mit der großen Beliebigkeit unserer heutigen Gesellschaft, sie setzt sie auch musikalisch um. Nicht immer klappt das reibungslos: „Chemistry“ und „Peter Pan“ stellen mit ihrer Extrovertiertheit die Treue eingefleischter Fans durchaus auf die Probe.

Letztlich ist das Album in seiner Gesamtheit schwere Kost: ein Durcheinander unterschiedlicher Stile und heiterer Melodien, das die meist ernsten und gesellschaftskritischen Texte fast schon konterkariert. Dennoch ist „Everything Now“ ein kluges, sperriges Album. Antworten liefern Arcade Fire übrigens nicht. Nur beschreiben, das können sie immer noch gut.