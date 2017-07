Grelles „Rheingold“ Letzte Bayreuth-Saison für Castorfs „Ring“

Szene aus Castorfs „Rheingold“ mit Günther Groissböck (Fasolt) und Karl-Heinz Lehner (Fafner). Foto: Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth

Bayreuth. Die Töchter des Rheins am Pool eines schäbigen Motels, die Götter Wotan, Donner und Co. als schmierige Gangster - mit der quietschbunten Castorf-Inszenierung des „Rheingold“ hat in Bayreuth Wagners „Ring“ begonnen. Das Publikum ist sich am Ende einig.