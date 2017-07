Zum 70. Geburtstag des Stars Aus der Steiermark nach Hollywood.

Los Angeles. Vom Bodybuilder zum Action-Superstar: Arnold Schwarzenegger wird 70. Und ist noch immer aktiv im Geschäft, das Rentnertum ist nichts für ihn.

Es ist, wie so oft bei Hollywood-Stars, die Wiederkehr bekannter Standards. Und dazu gehören auch zwei der bekanntesten Einzeiler der Filmgeschichte: „I‘ll be back“ und „Hasta la vista, Baby“. Gesagt hat sie, na klar, kein Geringerer als Arnold Schwarzenegger in den Filmen „Terminator“ (1984) und „Terminator 2“ (1991), einer der bis heute bekanntesten Stars der Traumfabrik.

Dabei begann die Karriere eher als Witzfigur: Als mehrfacher „Mister Universum“ wurde der in Österreich geborene Bodybuilder, „die Eiche aus der Steiermark“, auf seine Muskelmasse reduziert. Etwa als „Arnold Strong“ in seinem ersten Film „Hercules in New York“ (1969).

1982 wurde jedoch ein neuer Star geboren: Als „Conan, der Barbar“ stapfte Schwarzenegger als Fantasy-Held durch eine antike Sagenwelt, und landete, ebenso wie in der Fortsetzung 1984, im Blockbuster-Olymp Hollywoods.

So auch 1984 als Killeroboter aus der Zukunft in James Camerons „Terminator“, eine Rolle, die er in drei Fortsetzungen (die letzte 2015) wiederholen sollte. Mehr noch, der Satz „I‘ll be back“ wurde zum Werbespruch in Arnold Schwarzeneggers Kampagne für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien. Als „Gouvernator“ regierte er den Bundesstaat von 2003 bis 2011, setzte sich dabei besonders für den Umweltschutz ein, und gilt aktuell als Gegner der Politik Donald Trumps. Weltweit brachte es „Arnie“ vor allem in den 80ern und 90ern durch seine Kinorollen zu enormer Popularität: Ob er gegen Aliens kämpfte („Predator“, 1987), gegen die Mafia („Der City Hai“, 1986), gegen die eigene Erinnerung in Paul Verhoevens „Running Man“ (1990) oder gar gegen den Satan in „End of Days“ (1999), Intellektuelle und Kritiker belächelten ihn dafür. Doch selbst dieses Image machte sich Schwarzenegger zunutze – durch selbstironische Rollen in Komödien wie „Kindergarten Cop“ (1990) oder „Last Action Hero“ (1993). Der Erfolg gab ihm recht: Seine Fangemeinde blieb erhalten.

Am Sonntag wird Arnold Schwarzenegger 70 Jahre alt und kann dabei auf eine erfolgreiche Karriere als Hollywood-Star, Geschäftsmann und Politiker zurückblicken. Keine Frage: Er verkörpert den „Amerikanischen Traum“. Auch als Österreicher.