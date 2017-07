Mick Jagger hat zwei Songs veröffentlicht, mit politischer Botschaft. Wird Jagger jetzt vom Stones- zum Protestsänger? Das nun auch wieder nicht. Ein Kommentar

Niemand muss fürchten, dass Mick Jagger jetzt zum Sprachrohr einer wie auch immer gearteten politischen Bewegung wird. Im Gegenteil, das Video zu seinem Song „Gotta Get a Grip“ liefert ein typisches Rolling-Stones-Setting: ein verschwitzter Club mit jungen, attraktiven Menschen, die es in der glühenden Hitze nur aushalten, weil sie so cool sind. Trotzdem prangert Jagger zum Rockgroove Missstände an, singt von Egoismus, Fake News und Flüchtlingen.

Wird der Star nun, mit 74 Jahren, altersweise? Den Song „England lost“ kann man als Reaktion auf den Brexit interpretieren: Am Ende steht ein Mann allein im Meer – allein wie England in Europa? Dezidiert politisch war Jagger nie, gänzlich unpolitisch aber auch nicht. „Satisfaction“ ist der Song eines Sisyphos, der nie das Glück erhascht, das andere vorleben.

Zum Protestsänger avanciert Jagger aber noch lange nicht. Dafür sind seine Botschaften dann doch etwas zu schlicht: Man solle sein Leben leben und das eigene Schicksal in die Hand nehmen – das sind eher Kalendersprüche als veritable Lebensmaxime. „It’s only Rock’n’ Roll“ ist als These dann doch authentischer. Die Begründung auch: „I like it, yes I do.“