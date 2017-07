Politik, Eifersucht, Kämpfe Bühne des Lebens: Kammerspiel mit Knalleffekt

Wortgefechte bringen die Gesellschaft einer Parteisoldatin durcheinander. Sally Potters „The Party“ zeigt einen bissigen Streit unter Intellektuellen.

„Ich bin erledigt. Medizinisch gesehen“. Mit diesem Geständnis über seine tödliche Krankheit, löst Bill (Timothy Spall) auf der Party seiner Ehefrau, der Politikerin Janet (Kristin Scott Thomas), eine Kette unvorhergesehener Ereignisse aus. Sie werden die Gäste in einem bürgerlichen Londoner Reihenhaus an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen: Dauerzynikerin April (Patricia Clarkson) beschimpft ihren Lebenspartner, den Esoteriker Gottfried ( Bruno Ganz), ebenso wie ein Lesbenpaar, das Drillinge erwartet. Der Banker Tom (Cillian Murphy) wiederum kokst gefährlich viel und schleppt auch noch eine Pistole mit sich rum. Doch schon bald fallen die Masken. Geständnisse und Lebenslügen kommen auf den Tisch.

Sally Potters „The Party“ kommt nicht nur im schwarz-weißem Scope-Format daher, sondern ist, was Setting und Personal angeht, vor allem als eine Art Verbeugung vor Woody Allen zu sehen. Mit nur 71 Minuten Laufzeit bietet die „Orlando“-Regisseurin hier aber auch so was wie eine filmische Kurzgeschichte mit Schlusspointe à la Roald Dahl. Ein cineastisches Entre-cote für den Hunger zwischendurch, vielleicht mitunter etwas klischeehaft, aber insgesamt recht unterhaltsam.