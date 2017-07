„Ostwind – Aufbruch nach Ora“ Mikas Traum von Freiheit

Mika (Hanna Binke) macht sich mit ihrem Hengst Ostwind auf den Weg nach Andalusien, um dort seine Herkunft zu entdecken. Regisseurin Katja von Garniers Jugenddrama zeigt abenteuerliche Mädchenträume rund um Wildpferde.

Osnabrück. „Freiheitlicher Umgang mit Pferden heißt natürlich nicht, dass sie frei herumlaufen können“ – genau diese Aussage von Großmutter Maria (Cornelia Froboess) gegenüber Kunden und Journalisten auf ihrem florierenden Pferdetherapiezentrum Kaltenbach geht Mika (Hanna Binke) gehörig auf die Nerven. Mika hat dort einen guten Ruf als „Pferdeflüsterin“. Ihr Hengst Ostwind ist ihr allzeit nah.

Aber als sie herausbekommt, dass das Brandzeichen Ostwinds die Silberdistel von Ora im südspanischen Andalusien ist, hält sie nichts mehr. In einer Nacht- und Nebel-Aktion reisen die beiden dorthin. Mika findet die Pferde-Hacienda des knochigen Pedro (Thomas Sarbacher) und seiner Tochter Sam (Lea van Acken). Nachdem sie mit Sam vorsichtig Freundschaft geschlossen hat, lernt Mika endlich auch eine Seelenverwandte kennen: Pedros Schwester Tara (Nicolette Krebitz), eine in weißes Leinen gehüllte Pferdeflüsterin, die frei und alleine unter den Wildpferden bei der Quelle von Ora lebt.

Als Pedro aus Geldnot dummerweise das Land an den Konzern „WaterFlow“ verkauft, drohen die freilebenden Tiere von ihrer einzigen Wasserstelle in den trockenen andalusischen Prärien abgeschnitten zu werden. Die Geschäftsinteressen des Business versus Traditionen und Tierwelt – da müssen alle zusammenhalten. Eine gute Idee muss her, um Land und Tiere – von denen auch Ostwind abstammt – zu schützen.

Regisseurin Katja von Garnier, bekannt seit den Neunzigern mit „Abgeschminkt“ und „Bandits“, hat in allen drei Teilen des Pferde- und Jugenddramas „Ostwind“ überzeugend die starke emotionale Bindung eines Mädchens (die beeindruckende, heute gerade 18 Jahre alte Hanna Binke) und seines Pferdes gezeigt. Zusammen mit ihrem Kameramann Florian Emmerich liefert sie kinogerechte Landschaften, besonders beeindrucken die zumeist in leichter Zeitlupe präsentierten Aufnahmen galoppierender Wildpferde oder die Unterwasseraufnahmen schwimmender Pferde. Dem Drehbuch von Lea Schmidbauer, die zusammen mit Kristina Magdalena Henn die fünfteilige Buchvorlage geschrieben hat, gelingen leider nur grob holzschnittartige Dialoge zu Fragen vom Schutz der Natur und von Kulturgütern. Mikas Erwachsenwerden, ihr auch schmerzhafter Abschied von der Kindheit werden vom Epilog wieder abgefedert, was wiederum zur sonnendurchfluteten Landschaft voller deutschsprachiger Begegnungen passt. Typisch für einen ansonsten gelungenen deutschen Kinofilm hakt es bei den Dialogen des Drehbuchs.