Wenn Andy Serkis zum Tier wird Über die Arbeit als Capture-Darsteller

Osnabrück. Andy Serkis hatte Hauptrollen in „Hobbit“ und „Herr der Ringe“, in „King Kong“ und in „Tim und Struppi“. Zusammen haben seine Filme fast drei Milliarden Dollar verdient; nach Einspielergebnis gehört der 53 Jahre alte Brite zu den 25 erfolgreichsten Schauspielern der Welt. Trotzdem ist sein Gesicht vergleichsweise unbekannt. Seine prominentesten Figuren verdanken ihren Körper dem Computer. Das gilt für den kriegerischen Schimpansen Caesar, den Serkis in „Planet der Affen: Survival“ ab Donnerstag zum dritten Mal auf die Leinwand bringt. Und natürlich gilt es auch für Gollum.

Vor gut 17 Jahren sprach Serkis für den zum Monster mutierten Hobbit aus dem „Herrn der Ringe“ vor. Damals erwartete er einen Nebenjob mit ein paar Wochen im Synchronstudio. Tatsächlich beschäftigte die Rolle ihn über Jahre; Gollum machte Serkis zum Weltstar. Und zum Pionier einer neuen Sparte der Schauspielkunst: Peter Jacksons Set gehört zu den Orten, an denen die Performance-Capture-Technik entwickelt wurde. Der Begriff, wörtlich das „Einfangen einer Darstellung“, steht für den Mix aus Schauspiel und Animation: Vor der Kamera agiert eine reale Person, deren Bewegungen später auf eine am Computer gestaltete Figur übertragen werden.

Eine neue Art zu spielen: „Philosophisch gesprochen, bedeutet Performance Capture die Befreiung des Schauspiels, weil man in jede Haut schlüpfen kann“, sagt Andy Serkis im Gespräch über Teil 3 der „Planet der Affen“-Reihe. „Es ist ein Werkzeug, das uns erlaubt, jede erdenkliche Figur zu spielen.“ Den neuen Film sieht der Schauspieler als Höhepunkt jahrelanger Fortschritte: Die Computerbilder, sagt er, sind inzwischen „so fotorealistisch, die Schauspielleistung wird so treu abgebildet, dass mein Ausdruck in ‚Planet der Affen: Survival‘ so glaubwürdig ist wie in keinem Film zuvor.“

Trotz der digitalen Nachbearbeitung – Gollum, King Kong und Caesar sind allein das Werk von Andy Serkis. Das Verständnis dafür entwickelt sich langsamer als die Technik: „Das Capture-Verfahren ist nur eine andere Weise, das Schauspiel der Darsteller aufzuzeichnen. Die Kameras betreiben keinen Hokuspokus, sie filmen dich nur anders“, sagt er. Die Visual-Effects-Leute sind demnach virtuose Kopisten: „Sie übertragen das Spiel präzis auf die Figur, sie fügen nichts hinzu, sie verändern nichts. Das dürfen sie auch gar nicht, denn daraus macht der Regisseur seinen Film, am Schneidetisch sieht er mein Gesicht“, sagt Serkis und klagt über die Verwechslung seiner Arbeit mit klassischer Animation: „Performance Capture ist im Grunde nichts anderes als Live-Action-Shooting. Die Rolle wird allein vom Schauspieler erschaffen; im Animationsfilm ist sie das kollektive Werk der Animateure. In meinen Filmen liegt die Autorschaft an der Figur nur bei mir.“

Von Motion zu Performance Capture: Nach dem wichtigsten Fortschritt gefragt, nennt Serkis nicht die Technologie – sondern die Vertrautheit zwischen ihm und den Animateuren : „Die wesentliche Veränderung liegt in der Kunstfertigkeit des Teams, mit dem ich mittlerweile 17 Jahre zusammenarbeite. Sie kennen mein Gesicht inzwischen so gut, sie verstehen jedes Lidzucken und jeden meiner Muskel.“ Aber natürlich hat auch die Technik neue Möglichkeiten eröffnet: „Anfangs hatten wir wirklich nur Motion Capture; digital erfasst wurde also nur die Bewegung des Körpers, wohingegen die Mimik normal gefilmt und von den Computeranimateuren nachempfunden wurde“, so Serkis.

„Bei ‚King Kong‘ haben wir zum ersten Mal Facial Capture verwendet: In meinem Gesicht wurden die unterschiedlichen Muskelgruppen mit Markierungspunkten kartiert und in die Mimik der Figur umgerechnet.“ Der Entwicklungssprung fällt in die Zeit zwischen der „Herr der Ringe“-Trilogie (2001–03) und dem „Hobbit“(2012–14) und lässt sich deshalb an Gollum gut nachvollziehen. „Wenn man sein Gesicht beobachtet, sieht man die technologische Entwicklung“, sagt Serkis. „Gollum würde heute nicht mehr wie im ‚Herrn der Ringe‘ aussehen, aber immer noch ungefähr so wie im ‚Hobbit‘“. Mit jedem Film wächst der Aktionsradius: Bei „Tim und Struppi“ (2011) gab es erstmals Helmkameras, mit denen Serkis den 180-Grad-Radius vor der Kamera verlassen konnte. Für die „Planet der Affen“-Serie zog das Team vom Green Screen an reale Sets um; die Fortsetzungen wurde sogar im Freien gedreht, und das, so der Brite, „unter wirklich harten Bedingungen: Schnee, Regen, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Equipment, Anzüge – all das ist heute ungeheuer robust.“

Keine Hoffnung auf den Oscar: Als einer von nur drei Filmen, die jemals mit elf Academy Awards dekoriert wurden, markiert „Die Rückkehr des Königs“ (2003), Teil3 vom „Herrn der Ringe“, eine filmhistorische Bestleistung. Trotz des Preisregens wurde Serkis nicht mal nominiert. Obwohl gerade seine Pionierleistung das Fortschrittsideal der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erfüllt. Um Vorbehalte gegenüber dem technischen Anteil seiner Arbeit zu zerstreuen, hatte die Produktionsfirma New Line Cinema sogar ein Video in Umlauf gebracht, das die Übereinstimmung von Gollums und Serkis’ Mimik im Direktvergleich demonstriert. Erst als Jackson den Stoff in der „Hobbit“-Trilogie 2012 noch einmal aufgriff, würdigte die Academy die Verdienste um die Performance Capture. Aber auch das nicht mit einem Darstellerpreis, sondern mit einem dem Team gewidmeten Technik-Oscar, der jenseits der offiziellen Gala vergeben wird. „Ich würde gern daran glauben, dass die Academy irgendwann versteht, was Performance Capture ist, statt an ihrer Ignoranz festzuhalten“, kommentiert ein sichtlich resignierter Serkis das Thema. „Die Academy versteht nicht, was wir machen. Sie bemüht sich nicht mal, es zu verstehen. Es ist zum Heulen. Sie sind so rückständig – die Technologie wird seit 17 Jahren eingesetzt, und sie sind immer noch verwirrt, worum es geht.“ Längst selbst Mitglied der Academy, ist Serkis der ewigen Erklärungen müde: „Die Academy muss selbst recherchieren, ans Set gehen und sehen, was da passiert – und sich um Performance Capture bemühen, bevor sie das Verfahren beurteilt .“ Wundern kann ihn die Missachtung nicht, denn sogar seine eigene Gewerkschaft hinkt der Entwicklung hinterher: „Die Screen Actors Guild begreift es auch noch nicht“, sagt jedenfalls Serkis. „Sie diskriminieren richtiggehend und bieten Performance-Capture-Darstellern nicht dieselben Bedingungen – was wirklich schändlich ist.“

Weltstar dank Capture: Immerhin ist Serkis auf den Oscar nicht angewiesen. Seit Gollum geht es für ihn bergauf ; gerade erst ist er in zwei der der wertvollsten Kino-Kosmen vorgestoßen : Als Supreme Leader Snoke mischt er bei „Star Wars“ mit, als Ulysses Klaue bei Marvel’s Avengers – und in diesem Fall sieht man sogar sein echtes Gesicht. Und noch ein anderes Samenkorn aus seiner „Herr der Ringe“-Zeit ist aufgegangen: Peter Jackson hatte Serkis beim „Hobbit“ zum Second-Unit-Director befördert: „ Die Aufgabe war gewaltig. Das war nicht der kleine Independent-Film, den ich mir als Einstieg in die Regie vorgestellt hatte“, sagt Serkis, der inzwischen beides beherrscht: Im Herbst läuft sein Regie-Debüt „Breathe“ über das Leben eines Behinderten-Aktivisten an; ein Jahr später kommt sein erster Blockbuster ins Kino: eine „Dschungelbuch“-Adaption mit Capture-Darstellungen von Christian Bale, Cate Blanchett und Benedict Cumberbatch. Serkis selbst spielt natürlich auch mit. Als Balu.